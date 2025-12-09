Así le fue al Betis en sus últimos cinco choques con el Murcia, su nuevo rival en Copa del Rey

El Real Betis Balompié ya conoce su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Se las verá ante el Real Murcia en el estadio Enrique Roca y todo apunta a queserá el próximo 18 de diciembre, ya que los heliopolitanos juegan el lunes 15 ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Debido a la delicada y mal gestionada situación del conjunto murciano, hace más de 15 años que no se enfrentan las dos entidades en un partido oficial.

De hecho, el más reciente de todos data del 9 de mayo del 2010, con empate a uno en el marcador y disputado en el Benito Villamarín en la jornada 36 del campeonato de Segunda División. En la última visita del conjunto verdiblanco a Murcia se encuentra la primera derrota de este combo de cinco partidos. Fue 2-0 a favor de los locales, en este caso, en la jornada 15 de La Liga Adelante en aquel año.

Rafa Navarro controla el balón en un duelo ante el Murcia.

Dos victoria en los últimos cinco partidos para el Betis

El antepenúltimo enfrentamiento fue allá por 2008, con un contundente 4-0 del Betis en Heliópolis en la jornada 36 del campeonato de Primera División. Los tantos fueron de Arzo en propia meta, Edu, Pavone y Rafael Sobis de penalti. En 2007 visitaba también Murcia el Betis con un 0-0 en la jornada 7 de liga, mientras que hay que remontarse hasta el 18 de abril de 2004 para encontrar una victoria del conjunto verdiblanco en el Enrique Roca. El tanto del triunfo, de Marcos Assunçao.