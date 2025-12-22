Nico Guillén vuelve a llamar a la puerta de Matías Almeyda y confirma su 'bendición'

Al Sevilla Atlético le está costando bastante salir de la zona de descenso. El filial del Sevilla Fútbol Club se encuentra en estos momentos en decimoséptima posición del Grupo 2 de la Primera Federación con 18 puntos, a uno de la salvación que marca el Juventud de Torremolinos. El cambio en el banquillo del combinado hispalense, tras la marcha de Jesús Galván al CD Mirandés, no ha servido para que cambien las cosas en un equipo que ha sumado ocho puntos de 21 posibles con Luci Martín como entrenador. De hecho, las dos últimas victorias del cuadro blanquirrojo tiene nombre y apellido, un jugador que enamoró el pasado verano a los aficionados sevillistas llegando incluso a debutar en el primer equipo.

Nico Guillén, que anotó en su primer encuentro con el Sevilla en la derrota frente al Birmingham, fue el autor de los goles de la victoria tanto este pasado fin de semana frente al Atlético Sanluqueño como el 29 de noviembre ante el Marbella. El onubense es, a sus 17 años, una de las mayores perlas de la cantera blanquirroja. En su segundo año del juvenil, el centrocampista ha dado el salto al Sevilla Atlético para hacerse uno de los hombres fuertes del filial sevillista, siendo importante en este curso y entrando en las convocatorias de la Selección española sub 18, viendo portería en su penúltima participación nacional para darle la victoria a los suyos ante Rumanía.

Nico Guillén, autor del 1-0 sobre el Marbella en la anterior jornada, busca a un compañero. / Sevilla FC

Gol de Nico Guillén, victoria

En lo que va de temporada, cada vez que Nico Guillén ha convertido un gol su equipo ha ganado. La excepción que confirma la regla es el mencionado tanto de su debut con el Sevilla Fútbol Club, aunque poco o nada pudo hacer el centrocampista para evitar la derrota del conjunto nervionense frente al Birmingham en el primer partido del verano. Desde entonces, cuatro dianas y cuatro partidos ganados tanto con el filial sevillista como con el combinado nacional español. Su buen hacer en el Sevilla Atlético continúa llamando la atención de la afición blanquirroja, que es consciente de la ausencia de un futbolista de estas cualidades en el primer equipo. Matías Almeyda tiene en sus manos la opción de darle la oportunidad, aunque en la entidad hispalense son cautos con un futbolista que cumplirá la mayoría de edad en poco más de un mes.

De momento, Luci seguirá contando con el onubense, que ha ido ganando relevancia con el paso de los partidos y lleva tres consecutivos disputando todos los minutos posibles. Tras conseguir 20 puntos a falta de un partido para que termine la primera vuelta, el técnico del Sevilla sabe que debe continuar en esta línea si quiere lograr la salvación de forma holgada, por lo que podría llamar a filar a Nico Guillén en busca de un perfil con el que, parece, no cuenta en su plantilla. A expensas de que esto ocurra, el Sevilla Atlético sigue agarrándose al joven jugador que, a sus 17 años, continúa en pleno desarrollo futbolístico.