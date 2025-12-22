LaLiga da a conocer los ingresos por televisión: Real Betis y Sevilla FC entran en 'puestos europeos'

En un día marcado por el sorteo de la Lotería de Navidad, LaLiga ha hecho públicos los ingresos que reciben los clubes de Primera y Segunda División por la distribución de los derechos televisivos en la temporada 2024/2025. Para sorpresa de nadie, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid encabezan esta lista, siendo los tres únicos equipos por encima de los 100 millones de euros con 157, 156 y 108 respectivamente. El salto cuantitativo es inmenso si miramos al cuarto puesto, pues el Athletic de Bilbao ingresa algo más de 72 millones, lo que supone un descenso de 30 con respecto a la tercera posición de la lista.

La quinta plaza es para la Real Sociedad, con unos ingresos de casi 68 millones de euros, seguida de los dos equipos de la capital hispalense. El Real Betis Balompié percibió el pasado curso 64.670.000 euros, algo más que los 63,95 millones que ingresó el Sevilla Fútbol Club. La realidad es muy distinta en ambos conjuntos, ya que mientras los verdiblancos suben como la espuma, los blanquirrojos no dejan de desinflarse y podrían conseguir esta temporada su tercer año consecutivo sin clasificarse para competición europea, algo que era impensable hace apenas un lustro. Esta inyección económica, contemplada en los presupuestos de ambas entidades, servirá para reducir una deuda importante que se antoja complicada de disminuir tanto en Nervión como en Heliópolis.

Las fotos del Sevilla - Betis / Antonio Pizarro

Se mantiene el Betis, baja el Sevilla

Al igual que en el plano deportivo, el Sevilla Fútbol Club ha bajado un escalón con respecto a la temporada 2023/2024. Los blanquirrojos han dejado de cobrar 8,54 millones de euros, siendo en el último reparto la cantidad final para el cuadro nervionense de 72,49, consecuencia directa de no disputar competición europea y causa del empobrecimiento de una plantilla a la que el pasado curso le costó sangre, sudor y lágrimas mantenerse en Primera División. De esta forma, el combinado sevillista pasa de ser el cuarto equipo que más genera de LaLiga a la séptima posición, una por debajo del eterno rival.

El Real Betis Balompié se mantiene en la sexta plaza, únicamente superado por los equipos mencionados anteriormente, cobrando eso sí una cantidad inferior a la pasada campaña, concretamente 2,21 millones menos. Ni la clasificación para la final europea que se disputó la pasada primavera en Breslavia ante el Chelsea ha servido para aupar al cuadro verdiblanco por delante de Athletic o Real Sociedad, sus rivales más directos en esta clasificación. El salto cualitativo del combinado heliopolitano en estos años deberá servir para que genere e ingrese más dinero, lo que es un indicativo del crecimiento innegable de un equipo que este año sueña con crecer también en la Europa League.