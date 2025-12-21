Regalos carísimos ante un Real Madrid de saldo

Otro buen planteamiento el de Matías Almeyda que acaba con un resultado amargo, Pasó en Cornellá ante el Espanyol, también en Mestalla a pesar del empate y de nuevo en una salida al Santiago Bernabéu que deparó un partido mucho más abierto de lo que la diferencia de potencial pronosticaba. Al final, la diferencia estuvo en la calidad en las áreas, a la hora de tomar buenas decisiones en la defensa de su área y en el remate dentro de la de un colosal Courtois.

Defensa

En escenarios como el Santiago Bernabéu, las concesiones defensivas suelen salir muy caras. Puedes cruzar el partido con un buen planteamiento, neutralizando el juego interior de Arda Güler y Bellingham con el buen trabajo de cierre de Mendy, Agoumé y Sow, pero de nada vale si Marcao entra con aparatosidad y el pie alto (le suele pasar) a una disputa que podía ganar sin esa brusquedad y en esta falta botada, esperar el balón llovido y no ir a atacarlo, como hace Agoumé, es invitar a un atleta como Bellingham a comerte la tostá.

Otra amenaza afloraba con el desmañado marcaje de José Ángel a Vinicius, entrando a todos los amagos y abriéndole el pasillo hacia el área a menudo. El visueño lo corrigió en la segunda parte, donde el Sevilla hizo un buen trabajo a la hora de cortar las eléctricas transiciones. Sólo Marcao se pasó de frenada en la roja.

Ataque

Fantástica puesta en escena la del Sevilla, con la línea alta y forzando pérdidas del Real Madrid en situaciones adelantadas que Juanlu leyó muy bien desde el carril, con sus proyecciones. Fue una pena que entre los resbalones de Alexis Sánchez y la falta de finura de Isaac Romero en las definiciones, el Sevilla no lograra ponerse por delante para multiplicar las dudas con que saltaba el Real Madrid a la yerba.

La vuelta de Suazo no mantuvo la intensidad y verticalidad de la banda izquierda en los últimos partidos con Oso. La falta de intensidad del Real Madrid sin la pelota fue un caramelo que el Sevilla no explotó como pudo.

Fue desesperante ver cómo se iban por el sumidero las ocasiones, una tras otra, cada vez que Sow, Alexis Sánchez o Juanlu encaraban en tres cuartos de campo sin oposición para elegir un pase dañino. A la espalda de Asencio hubo siempre un camino expedito hasta Courtois que los atacantes de rojo se empeñaron en desaprovechar.

Virtudes

En el Santiago Bernabéu el Sevilla volvió a morder el polvo, como tantas veces, pero sus formas fueron esta vez muy dignas, compitió y generó numerosas ocasiones a un equipo que no se sintió seguro ni cuando fue expulsado Marcao.

Talón de Aquiles

Las concesiones puntuales atrás y la cadena de ocasiones prometedoras que se fueron al limbo sólo llevan a un camino en el Bernabéu.