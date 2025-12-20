Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Real Madrid

Volvió a quedar de manifiesto, como ya ocurrió en Valencia o ante el Oviedo en Nervión, que a este Sevilla con tantas limitaciones, lo que mejor le viene es salir parapetado con una defensa de cinco, tres medios de trabajo y dos puntas con movilidad en los espacios. El Sevilla compitió muy bien en el Santiago Bernabéu, hizo daño en sus transiciones, sobre todo cuando irrumpía Juanlu por la derecha, luego Oso por la izquierda y cuando Alexis tenía espacio para ejecutar con rapidez y lanzar a algún compañero. Pero en esos escenarios no se debe hacer un solo regalo, salen carísimos. Y Marcao, Agoumé en el marcaje a Bellingham o Juanlu con ese torpre penalti final, sí que lo hicieron. Parte de los atacantes en algunas ocasiones que debieron acabar en gol, por mucho Courtois que estuviera enfrente.

Vlachodimos Otra parada de salir y hacerse grande ante Fran García y otra de sacar la mano con reflejos ante Rodrygo al final.

Juanlu Parecía otro con su rostro de mala uva y su carácter. Se proyectó decenas de veces, sobre todo en la primera mitad, y generó peligro de verdad, nunca bien aprovechado.

José Ángel Tras sufrir ante Vivícius en la primera parte, tragándose sus recortes y abriéndole los pasillos hasta el área, se asentó mejor tras la reaudación.

Gudelj Almeyuda ha dado con el rol en el que el serbio, con su experiencia y sentido táctico, puede ser útil a un Sevilla con contadísimas piezas defensivas válidas.

Marcao Erre que erre Almeyda con este jugador que tiene el peor defecto que puede tener un central: no saber medir en el área o cuando ya está amonestado. lo veían venir todos... salvo el entrenador.

Suazo Una hora de juego para cumplir, agradeciendo que el lateral era Asencio. Hoy está por debajo de Oso en prestaciones físicas.

Batista Mendy Por no buscar su zurda, a veces retrasa un pase que no debe, pero trabó con eficacia el juego interior de Güler.

Agoumé Se durmió en el gol de Bellingham.

Sow Está siendo más regular en las tareas propias de un centrocampista, lo que es un potosí para este Sevilla.

Alexis Sánchez Enorme lanzador para los compañeros, aprovechando las facilidades de un Real Madrid muy descosido y sin repliegue alguno. Se topó con Courtois.

Isaac Romero Le volvió a faltar finura para resolver numerosas situaciones ventajosas. Y no siempre fue porque tuviera al mejor portero del mundo enfrente, pues la ocasión que le sacó Cortois con el pie en la segunda parte debió ser gol. Casi siempre le falta un poco en un control o en un tiro a puerta

Oso Cuando salió quedó claro que Almeyda erró al no alinearlo.

Peque Le faltó precisión con la pelota.

Alfon Va ganando en chispa. Otro que sufrió a Courtois.

Kike Salas Sin riesgos atrás.

Januzaj Nada reseñable.