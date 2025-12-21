El primer 'refuerzo' de Almeyda ya trabaja en solitario

Después de caer ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el último partido del 2025, el Sevilla Fútbol Club afronta un parón invernal y un mercado de fichajes que se antojan claves para ver si el objetivo de este equipo se cumplirá con facilidad o no. La permanencia, por mucho que algunos sueñen con Europa, es a lo que aspira un club cuyo rendimiento en estos últimos años se ha visto enormemente mermado por una mala gestión económica que lo ha instaurado en la mediocridad absoluta. Son varios los factores que han influido en este problema, algo que se ha visto reflejado en los últimos mercados de fichajes, marcados por la poca solvencia de una entidad que ha llegado a tener el límite salarial más bajo de Primera y Segunda División.

La llegada de Antonio Cordón ha conseguido mejorar este dato, pero no así una plantilla que parece incapaz de dar más de dos alegrías seguidas a su afición. Para colmo, los errores individuales no dejan de costarle puntos a un Sevilla que cerrará el año con 20 en su casillero, más cerca de los puestos de descenso que de las posiciones europeas. La defensa, una de las partes más señaladas del conjunto nervionense, contará este invierno con un refuerzo esperado, al que aún le queda una temporada y media de contrato, pero cuyo rendimiento ha dejado mucho que desear. Hablamos de Federico Gattoni, que firmó por el cuadro hispalense en verano de 2023 y en el que solamente ha disputado cuatro partidos con la elástica blanquirroja.

Ni Sevilla, ni Anderlecht, ni River

Poco o nada se puede sacar del paso de Federico Gattoni por el Sevilla Fútbol Club. El zaguero, que entrena en solitario y se prepara para regresar a la capital hispalense tras un año y medio cedido en River Plate, duró siete meses en el combinado nervionense antes de marcharse en calidad de préstamo al RSC Anderlecht, equipo en el que disputó diez partidos. Sin embargo, el cambio de banquillos tampoco favoreció al argentino, que tan sólo cuatro días después de volver de Bélgica se marchó a su país natal para defender la elástica del Millonario. El regreso de Marcelo Gallardo al Monumental supuso una suplencia inamovible para el central, que ahora aguarda poder entrar en los planes de Matías Almeyda.

Al ser cuestionado sobre Gattoni, el técnico bonaerense aseguró que durante estas navidades se tendría una reunión en la que se valoraría qué hacer con su compatriota, pues hay que recordar que el Sevilla no tiene fichas disponibles en estos momento del curso. La salida de Álvaro Ferllo se antoja como una posibilidad, siendo la menos inoportuna para una dirección deportiva que es consciente del trabajo que se avecina. Tener que vender activos valiosos e importantes, como son los casos de Lucien Agoumé o Rubén Vargas, sería una solución para la economía, pero un problema en el plano deportivo, donde los hispalenses no están sobrados ni de efectivos ni de calidad.