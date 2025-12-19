Almeyda baja el tono: "A ver cómo frenamos a esos pedazos de jugadores"

Es humano y a cualquiera le ilusiona presentarse en el Santiago Bernabéu. Matías Almeyda se estrena en el estadio del Real Madrid con el Sevilla y el argentino trata de hacer reseteo tras la eliminación copera ante el Alavés. Quizá el tono de su discurso ha bajado en cuanto a energía. Un inquietante tono bajo no se sabe si porque se ha dado cuenta ya de lo que hay...

Le preguntaban qué partido tiene que hacer su equipo para ganar en el Bernabéu. La respuesta era muy lógica, pero esconde muchas cosas... “El partido que tiene quiere hacer el Sevilla es el que no ha hecho desde el 2009 hasta la fecha. Es un partido sumamente difícil, reconociendo que el rival al que nos enfrentamos es una potencia a nivel mundial, trataremos de contenerlo con las armas que tengamos”, decía al inicio de su rueda de prensa.

Para Almeyda, el choque no tendrá nada que ver con la visita del Barcelona. “Barça y Real juegan de diferente manera. Tienen dos estilos distintos sobre todo en la parte delantera, más allá de la calidad que tienen sus jugadores. No va a ser el mismo partido en la fase defensiva ni en la ofensiva. Veremos de qué manera podemos frenar a esos pedazos de jugadores que tienen”.

El argentino tuvo que contestar a preguntas sobre la situación de Xabi Alonso. “Siempre voy a defender a un colega, a muerte. Sé lo que sufrimos. Estoy del lado de los entrenadores. Si son correctos, claro. En este caso es una gran persona y le ha dado todo al Real Madrid”.

Rechazó al Real Madrid para ser jugador del Sevilla

Almeyda no sabía que su último partido en el Sevilla como futbolista fue contra el Real Madrid. “No sabia. Yo dejé de ser futbolista, y en lo personal no me tomo nada. Ojalá mi etapa como entrenador sea como la que fue como jugador. Pero salgo de la idea personal. Estoy en el proceso. Ni te conocen los jóvenes, ni saben que jugaste”, dijo. En este sentido explicó y desveló que pudo ser jugador del Real Madrid, pero eligió el Sevilla. “En ese momento se jugaban los Juegos Olímpicos y la Copa Libertadores. Éramos un grupo de jugadores de River que tuvimos la suerte de empezar a jugar en la selección mayor. En los Juegos me toca jugar contra España e hice una jugada típica de un jugador como yo era, habilidoso. Mandaron esa jugada y el primero que me llamó fue el Sevilla. Tenía de representante a Marcos Franchi, me habló bien de Sevilla y Maradona también. Después aparecieron varios, entre ellos el Real Madrid. Pero yo había dado mi palabra. Cumplí mi palabra y no fue bien”, dejó en el aire.

Parar a los tres mejores del mundo. “El equipo que vamos a enfrentar tiene a los 3 mejores jugadores del mundo, para mi modo de ver: Vinícius, Mbappé y Bellingham. Intentaremos con nuestras armas bloquearlos desde algún lugar. Pero son diferentes y algo van a sacar aunque los estudies”.

La eliminación en la Copa

Con ese tono bajito, Almeyda siguió contestando preguntas, ahora de la Copa. “Lamentablemente quedamos eliminados. Queríamos seguir, estuvimos cerca. Mentalmente no nos modifica. No podemos estar llorando por los rincones. No era la intención, fuimos con todo a buscar los octavos, pero no se pudo. Cada partido que jugamos lo afrontamos como si fuera el último. ¿Los errores? Estamos todos involucrados. Somos un grupo. Es normal lo que pasa que los errores quedan muy claros cuando hay un gol, pero los hay constantemente. Se trabaja siempre, en posturas, en videos, en entrenamientos...”.