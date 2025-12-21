El Sevilla Atlético remonta en un descuento espectacular e interminable ante el Sanluqueño (2-1)

El Sevilla Atlético logró una heroica remontada con un futbolista menos en un tiempo de prolongación inacabable en el estadio Jesús Navas, donde estalló el júbilo el 2-1 de Nico Guillén, pues los locales le daban la vuelta al partido con goles en los minutos 94 y 100 ante el Atlético Sanluqueño. El equipo que adiestra Luci Martín sumó tres puntos vitales en su lucha por escapar de los puestos de descenso. Actualmente está a dos del rival que marca la salvación, el UD Ibiza.

Los nervionenses se vieron sorprendidos en los primeros minutos por el equipo de José Pérez Herrera, que se adelantó desde el punto de penalti tras una caída de Zequi en una pugna con Iker Muñoz. El propio mediapunta sanluqueño ponía el 0-1 y ponía las cosas cuesta arriba para el filial sevillista, que tras la buena imagen que dejó la pasada jornada en su visita al líder, el Atlético Madrileño, no le perdió la cara al partido y trabajó hasta igualar fuerzas con un equipo que también está abajo en la tabla y que llegaba a la ciudad deportiva con los mismos puntos que los blancos. Ya antes del descanso el Sevilla Atlético tuvo ocasiones para lograr el 1-1 en acciones de Guillén, Isra y Miguel Sierra, pero se fue a los vestuarios aún por detrás en el marcador.

En la segunda mitad el filial sevillista dio un paso adelante. Pudo haberse quedado en superioridad numérica el filial sevillista tras una entrada de Sergio frente a Miguel Sierra cuando el jugador visitante ya contaba con una cartulina amarilla. Collado, que saltaba al césped desde el banquillo, no acertaba en el tramo final a la hora de encontrar la portería rival desde fuera del área en dos ocasiones.

El Sevilla igualó el partido en el minuto 95 por mediación de Ibra tras una falta botada por Miguel Sierra que cazaba sobresalientemente el delantero sevillista con la punta de su bota derecha. El equipo local logró el definitivo tanto de la victoria en una jugada de Ibra que finalizaba Nico Guillén en el área chica estirándose con su pierna izquierda para adentrar el esférico en el arco visitante.