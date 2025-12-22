Almeyda llega a Navidad sin escapar a la incertidumbre

Dando una de cal y dos de arena, Matías Almeyda llegará al parón de Navidad en el Sevilla con la botella medio vacía. Poco motivos tienen en Nervión para brindar con cava durante las pascuas navideñas después de la nueva derrota del equipo blanquirrojo, segunda consecutiva uniendo la de la Copa del Rey a la del Santiago Bernabéu. En Chamartín dio una de las mejores imágenes a domicilio en lo que va de curso. Pero la plantilla volvió a exhibir sus tremendas carencias en las suertes definitivas del fútbol. ¿Qué responsabilidad podrá tener ahí el argentino?, preguntarán los que vean que la botella medio llena de su gestión compensa la botella medio vacía de la gestión del club. Pero al técnico se le pueden poner peros, claro que sí.

Con Isaac, único delantero centro disponible, fallando media docena de goles en un escenario como el Bernabéu, y Marcao volviendo a exhibir su incapacidad para medir su fuerza y su airado fútbol en la élite, poco podía rascar un Sevilla que tuvo magníficas fases de juego ofensivo. Y aquí hay un haber importante que anotar en el libro de contabilidad del argentino. Pero también es cierto que su primera expulsión en la Liga expone su vertiente excesivamente locuaz, ya manifiesta en Mestalla con aquel desencuentro con la auxiliar de Cuadra Fernández, otro melindroso como Muñiz Ruiz.

Las consecuencias de su primera expulsión

A Almeyda le cuesta reprimir su gallardo verbo y eso en el fútbol español, tan condicionadísimo por la distinta vara de medir de medios de comunicación, arbitrajes y comités, tiene consecuencias negativas en un club como el Sevilla. Habrá que ver si tiene consecuencias disciplinarias su expulsión y su amplio pliego de descargo en la rueda de prensa posterior. Pero no es ese desparpajo verbal el que preocupa al sevillismo, sino el de las promesas sin cumplir y las constantes justificaciones del fútbol a veces inane de su equipo, como pasó en Mendizorroza.

El Sevilla de Almeyda no termina de cumplir lo que este prometió a su llegada. De hecho no ha logrado sacudirse la angustia clasificatoria que sufrieron sus antecesores en las tres temporadas precedentes, todas con una o más de una destitución de técnico en Nervión. Por ahora al Pelado lo sostiene la mesura y el temple de Antonio Cordón. Pero los números a dos partidos para la primera vuelta y cuando se llega al parón navideño no invitan al optimismo. Toca otra temporada de sufrimiento.

Comparación estadística: el que más derrotas lleva

De hecho, no hay que irse muy lejos para hacer una comparación inquietante. García Pimienta, que no pudo terminar su aventura en Nervión, llevaba dos puntos más en las 17 primeras jornadas que Almeyda: 22 frente a 20. Al catalán se le cayó el equipo en la segunda vuelta, eso sí. Y el argentino parece sostener fuerte las bridas del vestuario.

Aun así, el Sevilla de Almeyda tiene un dato muy negativo: ¡es el que suma más derrotas del siglo XXI! Las nueve que ha sumado con la esperada ante el Real Madrid superan las siete de la temporada pasada (García Pimienta) y de la 23-24 (Mendilibar y Diego Alonso); también las ocho de la 22-23 (Lopetegui y Sampaoli); o las ocho de la 12-13 (Míchel justo antes de ser relevado por Emery). Pero, pese a ser el Sevilla con más derrotas del siglo, no es el que suma menos puntos: 20, en los primeros 17 partidos frente a los 14 de la 23-24, los 15 de la 22-23 o los 19 de la 12-13.

El Sevilla de Almeyda, con todos sus problemas para hacer gol, lleva 24 tantos. En doce temporadas de este siglo sumó menos. Y eso que el máximo goleador del año 2025 es Isaac (7), el hombre que falló media docena de goles en Madrid. ¿Botella medio llena de la gestión del técnico o medio vacía de gestión del club? Esa es la disyuntiva mientras el Sevilla actual sigue instalado en similar incertidumbre que sus antecesores.