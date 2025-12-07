La respuesta de Almeyda a la linier de Cuadra Fernández: "Yo no mido, en el fútbol y en la vida somos iguales"

Matías Almeyda tuvo un pequeño agarre con el cuerpo arbitral del partido Valencia-Sevilla. A raíz de la tarjeta amarilla a Peque en el minuto 23, en una jugada absurda porque recibió una clara falta de Pepelu y al caer cogió el sevillista el balón con la mano y que acarrea sanción, el entrenador argentino también fue amonestado por el árbitro madrileño adscrito al Colegio Balear. Posteriormente, cuando los equipos se retiraban al vestuario, habló del asunto con Cuadra Fernández.

Ante los micrófonos de Movistar fue preguntado por ese desencuentro que tuvo como protagonista también a la asistente de banda del colegiado balear. "Yo hablo con respeto y me gusta ser respetado. Sólo le pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque y no me supo responder, me dijo que le estaba le estaba faltando el respeto. Tengo tres hijas mujeres, una mujer, madre... y no falto el respeto a las mujeres. Entonces me gusta que me contesten bien y por eso fui amonestado. Después intenté que me diera una explicación el árbitro y me dijo nada, que era por eso".

La periodista del canal televisivo le inquirió si creía que esa tarjeta tenía tintes de género esa presunta falta de respeto... "No, no, no. Yo no mido. Somos iguales. Si estamos en fútbol somos iguales, en la vida somos iguales". Dijo. "Tampoco tuve la explicación de por qué me amonestaron", concluyó.

Ya en la sala de prensa fue preguntado de nuevo por ese asunto, que en otro partido quizá habría pasado desapercibido, pero en este fue señalado por ser una mujer el linier de la banda que discutió con Almeyda. "Le pregunté (a Cuadra Fernández) por la amarilla y no supo responderme, y entonces queda ahí y no hablo. Que una vez hablen ellos".

Anteriormente también fue cuestionado en la sala de prensa de Mestalla por algunas jugadas polémicas. "No entro a valorar eso. No voy a hablar de este señor", dijo algo molesto.

Curiosamente, la asistente Guadalupe Porras, que la temporada pasada recibió un golpe de un cámara y tuvo que ser atendida en un Betis-Athletic, también tuvo con un tropiezo fortuito con un miembro del cuerpo técnico sevillista en el calentamiento. Pero fue una simple anécdota que no tuvo nada que ver con la pequeña discusión posterior.