Almeyda: "Hemos corregido un montón de cosas en comparación de otros partidos"
"Queríamos ganar, pero el punto sirve, hay que sumar", dice el entrenador del Sevilla, que valora positivamente la evolución hacia el orden y la disciplina: "Esto es lo que te va a llevar a sumar más puntos"
Así contamos en directo el empate del Sevilla en Valencia
Matías Almeyda intentó explicar los porqués del empate in extremis del Sevilla en Valencia, donde encajó el 1-1 en el minuto 93 después de haberse puesto por delante en el marcador gracias a un autogol de Tárrega en el minuto 58. "Queríamos ganarlo, pero el punto sirve, hay que sumar".
"Me quedan sensaciones más buenas que otra cosa", comenzó diciendo en la sala de prensa de Mestalla ante los periodistas. "Jugamos un partido inteligente ante un rival que tiene sus virtudes y lo supimos bloquear hasta la última acción. Tuvimos bastante tenencia de pelota, sabíamos dónde encontrar el balón libre. Y después tuvimos en el primer tiempo uno o dos contragolpes donde sabíamos que se iba a generar. Me quedo con la actitud de nuestros jugadores, con la entrega, con la inteligencia para utilizar otro sistema que no habíamos utilizado hasta hoy. También valoro al rival, en un estadio espectacular, es muy difícil jugar acá. Por ahí se nos fueron esos puntitos al final".
El entrenador del Sevilla abundó en las cuestiones positivas pese al jarro de agua fría del empate en el minuto 93. "Hemos corregido un montón de cosas en comparación de otros partidos. Tuvimos que cambiar el sistema porque hay gente afuera y nos teníamos que hacer fuertes desde algún lugar y empezamos de atrás hacia delante. El equipo fue ordenado, y en otros partidos perdimos orden. Hoy estuvo ordenado. El equipo fue rápido en recuperación y en otros partidos no. Ha habido muchas cosas que corregimos que no veníamos haciendo bien y hoy lo hicieron bien. Pero eso no modifica lo que pensamos de acá al futuro".
Incluso cuando le preguntaron si veía justo el empate habló de la mejoría de su equipo en Mestalla. "Nunca hablo de justicia. No sé. Lo que es justo para uno es injusto para el otro. Lo miro como algo positivo para nosotros en funcionamiento, en concentración, en ubicación, en orden, en la disciplina que tuvimos. Y que cuando la teníamos había buen control de juego, moviéndola de un lado a otro, en un campo que es difícil".
"Esto es lo que te lleva a sumar más puntos", continuó sobre esa orden y esa concentración, la positiva evolución que vio en Valencia. "Veníamos de una derrota muy dolorosa en un derbi y este punto nos va a servir. Hemos empatado muy poco en lo que va de torneo, si hubiésemos empatado más partidos tendríamos más puntos. Pero esto no es de merecer, sino de concretar y de hacerlo con hechos. Mentalmente estamos muy bien porque veo unión, veo entrega, veo ganas y veo que no estamos contentos porque empatamos. No lo pudimos ganar cuando prácticamente habíamos ganado, pero esto es muy largo".
Sobre la conversación con Cuadra Fernández en el descanso, dijo: "Le pregunté por la amarilla y no supo responderme, y entonces queda ahí y no hablo. Que una vez hablen ellos".
Aun así, ante las cámaras de Movistar sí habló de lo que pasó con su amarilla, que vio a raíz de la de Peque, que cumplirá sanción contra el Oviedo al ser la quinta amonestación. "Yo hablo con respeto y me gusta que me traten con respeto. Yo le pregunté a la asistente por qué le sacaron amarilla a Peque. Y me dijo que le estaba faltando el respeto. En mi casa somos tres mujeres y las trato con respeto. Somos iguales en la vida, en el fútbol también somos iguales, ¿no?", dijo.
