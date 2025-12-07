Valencia-Sevilla: en directo el partido de Liga

El Valencia y el Sevilla disputan en Mestalla desde las 16:15 su partido correspondiente a la jornada decimoquinta del Campeonato de Liga de Primera División. Arbitra el madrileño adscrito al Colegio Balear Cuadra Fernández con el asturiano González Fuertes en el VAR.

Ambos equipos llegan impulsados por la necesidad de puntuar y con trayectorias distintas. El Valencia es decimocuarto con 14 puntos después de dos empates y un triunfo en las tres jornadas precedentes. Y el Sevilla ha perdido fuelle con dos derrotas y un triunfo en esas jornadas que lo han acercado a los puestos bajos debido a su racha de tres puntos sumados de los últimos 18. El equipo che ganó hace dos jornadas su derbi al Levante (1-0) y el hispalense perdió el suyo contra el Betis la jornada precedente (0-2).

Las bajas del equipo de Matías Almeyda ascienden a ocho con las dos nuevas que se han sumado debido al partido de Copa en Almendralejo que ganó el jueves: Juanlu se lesionó el aductor durante el encuentro y Kike Salas sufre una sobrecarga en el pubis.

Esas ausencias sevillistas se acumulan sobre todo en la defensa ya que a la baja de más larga duración de Nianzou se han sumado las de Marcao y Suazo. Por delante de la zaga Almeyda tampoco puede contar con los lesionados Rubén Vargas y Januzaj ni con el sancionado Isaac.