El doble rasero de Mateu Lahoz enfada a la afición del Sevilla: "Tenemos que dar gracias a Dios"

Que Antonio Mateu Lahoz no es uno de los personajes más queridos en el mundo del fútbol es una realidad con fundamento. El colegiado valenciano, retirado del arbitraje hace casi tres años, nunca ha sido santo de muchas devociones y, menos aún, en el Sevilla Fútbol Club. Numerosas son las polémicas del trencilla con el cuadro nervionense, como aquel penalti señalado en el Santiago Bernabéu por un empujón de James a Modric. En esta ocasión, la noticia vuelve a tener como protagonistas al combinado sevillista y al Real Madrid, aunque por unas declaraciones del que fuera árbitro en El Día Después de Movistar+.

Este pasado lunes, se hicieron virales unas palabras de Mateu Lahoz tras la entrada de Marcao sobre Rodrygo en el choque del domingo. El central del Sevilla, que sería expulsado en la segunda mitad, arremetió contra el extremo merengue en una jugada que le costaría la primera amarilla. Sobre esta, el que fuera colegiado pidió "preservar la integridad física de los jugadores", asegurando que el futbolista del Real Madrid "lo ve venir, afortunadamente, y no acaba en lesión, pero esta jugada es de roja", añadiendo además que "muchas veces se analizan tacos o altura, pero en esta jugada, con la fuerza que va y la pierna totalmente estirada, podría haber sido criminal".

Marcao no es Mbappé

Pese a que la valoración de la entrada de Marcao no ha generado un malestar generalizado en la afición del Sevilla Fútbol Club, ya que es una jugada peligrosa que podría haberle costado la cartulina roja, el problema ha llegado cuando los hinchas del cuadro nervionense han comparado las declaraciones de Mateu Lahoz con una acción más comprometida. En el pasado mes de abril, Kylian Mbappé golpeó con los tacos la pierna de Antonio Blanco, futbolista del Deportivo Alavés, siendo expulsado por primera vez en LaLiga. Tal y como se puede ver en el tweet que acompaña la noticia, el trencilla aseguró que esta actitud no era "típica" del galo, agregando estar "seguro que aprenderá".

"Esta jugada tenemos que dar gracias a Dios porque la fuerza imprimida hizo que la fuerza de Antonio Blanco, afortunadamente, se desplazara en bloque", remataba Mateu Lahoz sobre la entrada de Mbappé al futbolista babazorro. Pese a que ambas acciones son peligrosas y, de hecho, la del francés se saldó con cartulina roja, la diferencia en el trato del colegiado no ha sentado nada bien a los aficionados del Sevilla, que han aprovechado las redes sociales para recordar los múltiples encontronazos que la entidad nervionense ha tenido con el árbitro valenciano a lo largo de su carrera profesional.