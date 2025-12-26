Estos son los partidos que se pierde Marcao tras su expulsión ante el Real Madrid

El Sevilla Fútbol Club ha conocido este viernes 26 de diciembre las sanciones a las que se enfrentarán tanto Matías Almeyda como Marcao tras sus respectivas expulsiones frente al Real Madrid hace menos de una semana. Mientras que el técnico bonaerense se perderá un partido después de haber visto la cartulina roja en el túnel de vestuarios del Santiago Bernabéu por "realizar observaciones de forma insistente en el túnel de vestuarios, habiendo sido advertido previamente en reiteradas ocasiones", siendo estos avisos por parte del colegiado el motivo de la primera amonestación por parte de Muñiz Ruiz, el brasileño fue expulsado por "derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa de balón", sumándose esto a los apuntes posteriores del colegiado que agravaron la sanción.

En el acta del trencilla, se refleja que Marcao "se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Fillo da puta madre', dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro", lo que ha acarreado una sanción importante para un futbolista importante en los planes de Almeyda, que se presenta al primer partido de 2026 con dos dudas en el eje de la zaga con dos dudas, una baja confirmada y cinco opciones disponibles.

Marcao discute tars ser expulsado. / Juanjo Martín / Efe

Rivales directos y utopía europea

El primero de los seis partidos en los que Marcao no estará disponible para el Sevilla Fútbol Club será el domingo 4 de enero frente a la UD Levante. Los granotas, últimos clasificados de LaLiga con diez puntos, visitarán el Ramón Sánchez-Pizjuán en el primer encuentro del año para ambos equipos. Tras este choque, los de Matías Almeyda recibirán al Celta de Vigo en su estadio el lunes 12 de enero a partir de las 21:00, mismo horario en el que los hispalenses se enfrentarán al Elche en el Martínez Valero tan sólo una semana después. Estos son, de momento, los únicos duelos definidos para el combinado nervionense, aunque el central brasileño tampoco estará disponible para los tres siguientes.

Tras cerrar el mes de enero en casa frente al Athletic Club, el Sevilla visitará al RCD Mallorca en la primera semana de febrero, siendo el choque entre los pupilos de Almeyda y el Girona el último de los seis partidos en los que Marcao estará fuera por sanción. Los hispalenses, que podrían recurrir para tratar de rebajar el castigo aplicado por el Comité de Disciplina de la RFEF, comienzan ahora un 2026 en el que el objetivo de la permanencia se antoja tan importante como necesario de conseguir.