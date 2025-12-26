El Comité de Disciplina da a conocer las sanciones al Sevilla: seis partidos a Marcao y uno a Almeyda

Que la sanción a Marcao tras su expulsión frente al Real Madrid iba a ser ejemplificadora era algo obvio. El central del Sevilla Fútbol Club, al que Muñiz Ruiz mandó a vestuarios por encararse "hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Fillo da puta madre', dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro", se perderá los próximos seis partidos del combinado nervionense, algo que pone en problemas a un Matías Almeyda que tampoco estará en el banquillo sevillista para el duelo ante el Real Oviedo.

El técnico del Sevilla vio la primera tarjeta amarilla por "realizar observaciones de forma insistente a una de mis decisiones", según recogía el acta del colegiado, quien le mostró la segunda en el descanso por el mismo motivo: "Realizar observaciones de forma insistente en el túnel de vestuarios, habiendo sido advertido previamente en reiteradas ocasiones". De esta forma, Almeyda se perdió la segunda parte del choque ante el Real Madrid y no podrá estar en el choque frente a la UD Levante, que tendrá que cumplir "1 partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 120 )".

Matías Almeyda gesticula en el área técnica del Santiago Bernabéu. / Javier Lizón / Efe

Triple sanción a Marcao

Los seis encuentros que se perderá Marcao con el Sevilla Fútbol Club tiene un desglose variado, ya que el zaguero ha sido sancionado con "1 partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 120 )", "4 partidos de suspensión por Insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as o cuarto/a árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 99)" y "1 partido de suspensión por conducta contraria al buen orden deportivo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 129)".

Esta sanción ejemplificadora perjudica enormemente los planes de Matías Almeyda para el futuro cercano del Sevilla, ya que pierde a uno de sus baluartes defensivos en un tramo fundamental de la temporada. UD Levante, Celta de Vigo, Elche CF, Athletic Club, RCD Mallorca y Girona son los encuentros que, a priori y si no se logra disminuir la sanción, Marcao verá desde la grada por lo acontecido con Muñiz Ruiz durante el duelo frente al Real Madrid.