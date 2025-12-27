El mensaje de Jude Bellingham a su "hermano" Nemanja Gudelj: "Vaya abrazo"

El duelo entre Sevilla Fútbol Club y Real Madrid CF del pasado sábado 20 de diciembre dejó muchos temas de los que hablar. Desde las expulsiones de Matías Almeyda y Marcao a los tres penaltis señalados a favor del combinado merengue, pasando por el enfado de la grada blanca con Vinicius o una nueva derrota del conjunto hispalense en el Santiago Bernabéu, el choque estuvo lleno de pequeños detalles y anécdotas que lo han convertido en comidilla de varias tertulias. Sin embargo, con el paso de los días, se van conociendo nuevas historias vividas sobre el terreno de juego.

A través de su cuenta de Instagram, Nemanja Gudelj compartía una serie de fotos de la derrota del Sevilla frente al Real Madrid junto a un mensaje motivador de cara a lo que se viene: "Competimos y dimos la cara en un escenario donde siempre es difícil hacerlo. Nos queda el sabor amargo de no haber sacado puntos, pese al buen partido, pero también el convencimiento de que estamos en el camino correcto para crecer como equipo. Volveremos a tope contra el Levante, el próximo 4 de enero. Vamos mi Sevilla". La sorpresa llegó cuando uno de sus rivales, protagonista absoluto, decidió dejarle un 'recado' al serbio en los comentarios.

Bellingham y Gudelj, sin pasado

"Vaya abrazo hermano", posteaba Jude Bellingham en la publicación de Gudelj junto a unos emojis llorando de la risa, un corazón y un abrazo. El futbolista del Sevilla Fútbol Club, ni corto ni perezoso, decidió responder con "me pasé un poco hermano...", repitiendo los mismos emoticonos que su homólogo madridista. Esta interacción por parte de ambos jugadores, que no tienen un pasado común y apenas han coincidido en LaLiga, se debe a la primera de las cinco fotos que colgó en su cuenta de Instagram el centrocampista sevillista, en la que sale incordiando al atacante inglés con la mano por delante de su pecho en lo que parece claramente una acción ofensiva.

Que el futbolista del Real Madrid viera la fotografía parece sorpresivo hasta que se hizo notorio que Nemanja Gudelj había etiquetado a Bellingham en la publicación, siendo esto una práctica poco habitual entre jugadores rivales. De hecho, del resto de instantáneas del carrusel, solamente aparecen mencionadas marcas que patrocinan al serbio y Alexis Sánchez quien, en este caso, es compañero del mediocentro en el Sevilla.