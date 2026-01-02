Horario y dónde ver el Sevilla-Levante: empezar el año con buen pie

El Sevilla Fútbol Club recibe al Levante Unión Deportiva en el primer partido del 2026, año que en Nervión se desea más tranquilo que lo vivido recientemente. Los hispalenses llegan al duelo frente al combinado granota tras haber caído frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado 20 de diciembre. Pese a no disputar un mal partido, los pupilos de Matías Almeyda sucumbieron ante uno de los mejores equipos de LaLiga, algo totalmente contrapuesto a lo que se vivirá este fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Después de ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria en el campeonato doméstico y caer eliminados frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en la Copa del Rey, el Levante destituyó a Julián Calero como entrenador, siendo este reemplazado por el portugués Luís Castro. El debut del técnico luso será vital tanto para el cuadro granota como para el sevillista, que necesita sumar el mayor número de puntos con la mayor brevedad posible para afianzarse en la zona tranquila de la clasificación. El equipo que gane en Nervión, además de comenzar el año con buen pie, conseguirá estar un paso más cerca de la ansiada salvación a falta de un partido para terminar la primera vuelta.

Horario del encuentro

El choque entre Sevilla Fútbol Club y Levante Unión Deportiva se disputará este domingo 4 de enero en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 14:00. Han pasado más de cuatro años desde el último enfrentamiento de ambos equipos en el feudo hispalense, que se saldó con victoria local por cinco goles a tres. El próximo 25 de enero se cumplirán 16 años desde la última vez que el conjunto granota consiguió ganar en Nervión, acumulando desde entonces seis derrotas y dos empates en sus visitas al coliseo blanquirrojo. Además del balance negativo, los blaugranas no contarán con Etta Eyong , que se encuentra disputando la Copa África con Camerún.

Dónde ver el partido

Además de poder seguirse en el Ramón Sánchez-Pizjuán y la web de Diario de Sevilla, el duelo entre Sevilla y Levante será televisado por DAZN, M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. Cabe recordar que los valencianos tienen un partido menos debido al encuentro anulado por condiciones meteorológicas adversas frente al Villarreal. Por el momento, el conjunto granota es el último clasificado de LaLiga con diez puntos, a seis de la decimoséptima plaza que ocupa el Valencia; mientras que los pupilos de Matías Almeyda son décimos con 20 puntos, a tres de la séptima plaza y con cinco de ventaja sobre la zona de peligro.