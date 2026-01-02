El Sevilla suma dos nuevas ausencias en el penúltimo entrenamiento antes de recibir al Levante

A poco más de dos días para enfrentarse a la Unión Deportiva Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla Fútbol Club ha entrenado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con dos nuevas ausencias, sensibles para una zona ofensiva necesitada de goles. Ni Isaac Romero ni Alfon González estuvieron presentes en las instalaciones sevillistas debido a dos contratiempos totalmente diferentes. Mientras que el delantero lebrijano ha causado baja por un proceso febril y no está descartado para el choque frente al combinado granota, el extremo albaceteño estaría fuera de los terrenos de juego entre tres y cinco semanas debido a una lesión en el sóleo.

Estas bajas se suman a las de los lesionados Rubén Vargas y Gabriel Suazo, que continúan recuperándose al margen de sus compañeros, y los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke que se encuentran con su selección disputando la Copa África. Ambos atacantes disputarán el próximo lunes 5 de enero los octavos de final del torneo continental frente a Mozambique, en un partido que se antoja fácil para las Súper Águilas, por lo que su regreso podría demorarse más. Con un calendario complicado por delante, en el Sevilla necesitan empezar a recuperar efectivos de cara a un principio de año en el que se antoja necesario sacar el mayor número de puntos posibles.