Oficial Antonio Tramullas como nuevo Director de Medicina del Deporte

El Sevilla ha hecho oficial este lunes la contratación de Antonio Tramullas como nuevo Director de Medicina del Deporte y Rendimiento de la entidad. Tramullas, nacido en Barcelona en 1958, se incorpora a la entidad blanquirroja "para aportar su experiencia y con un dilatado currículum formado a lo largo de su carrera", reza el comunicado.

El nuevo director de medicina del deporte y rendimiento del Sevilla FC ha ejercido su labor en el FC Barcelona, la Euroliga de Baloncesto, la Federación de Fútbol de Arabia Saudí o la Aspire Academy Sports Medicine Center, entre otros, como el Al Sadd de Catar y el Aspetar Sports Medicine de Doha, en este mismo país. Tramullas cuenta con formación académica en la Universidad de Barcelona, la University Of London, en el American College of Sports Medicine y en el Massachusetts Institut of Technology.

Asimismo, el Sevilla "desea agradecer a Matías Morán, hasta la fecha jefe de los servicios médicos, su gran labor profesional durante sus años en el club y le desea la mejor de las suertes en su futuro más próximo".