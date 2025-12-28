Así fue el partido de Akor Adams y Chidera Ejuke ante Túnez: notable mejoría

Matías Almeyda ya sabe que no podrá contar para el duelo ante la Unión Deportiva Levante con dos jugadores que fueron capitales en la victoria sobre el Real Oviedo. Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran disputando la Copa África con Nigeria, se han clasificado para la siguiente fase del torneo continental y no regresarán a las órdenes del técnico bonaerense, como mínimo, hasta la segunda semana de enero. De esta forma, el Sevilla Fútbol Club pierde dos efectivos en ataque cuyo valor parece estar creciendo en este campeonato, especialmente el del delantero que aterrizase hace menos de un año en la capital hispalense.

Akor Adams continúa siendo titular con Nigeria pese a no haber visto puerta en ninguno de los dos encuentros del torneo. Sin embargo, su buen hacer ofensivo no hace sino ilusionar a su país, que ha encontrado en la dupla que forma con Víctor Osimhen un hilo de esperanza para soñar con levantar el entorchado africano. Pese a realizar solamente dos tiros a portería, el delantero del Sevilla logró un 75% de acierto en pases precisos, creando además una ocasión clara y dos pases clave. Tampoco fue un mal partido en defensa del ariete sevillista, que ganó el único duelo aéreo que tuvo, tuvo éxito en una entrada y salió airoso en tres de siete enfrentamientos en el suelo.

Chidera Ejuke entrena junto al resto del grupo. / Sevilla FC

Buen debut de Ejuke

Tras no haber disputado ni un sólo minuto en el primer partido de Nigeria en la Copa África, Chidera Ejuke debutó en el torneo sustituyendo precisamente a su compañero de equipo. El habilidoso extremo del Sevilla Fútbol Club entró al terreno de juego en el 79, teniendo que frenar las embestidas de los tunecinos, que a punto estuvieron de igualar el encuentro tras empatar en el 84. De los ocho toques realizados por el nigeriano tres fueron pérdidas, aunque uno fue un pase preciso en campo contrario. Además, salió airoso en tres acciones defensivas, realizando una entrada con éxito, una recuperación y ganando el único duelo que disputó en el suelo.

Este martes, a partir de las 17:00, la Selección de Fútbol de Nigeria se enfrenta a Uganda en el último encuentro de la fase de grupos, aunque todo está decidido. Con seis puntos de seis posibles, tres más que Túnez, las Súper Águilas tienen asegurada la primera posición y ya esperan rival en octavos de final. Tanto Akor Adams como Chidera Ejuke buscarán levantar el cuarto trofeo continental con el combinado nacional nigeriano, que se proclamó campeón de la Copa África en las ediciones de 1980, 1994 y 2013, lo que los privaría de regresar con el Sevilla hasta finales del mes de enero.