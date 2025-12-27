Nigeria se clasifica a octavos de final en la Copa de África con Akor Adams y Ejuke (3-2)

Nigeria se ha clasificado para los octavos de final de la Copa Africana de Naciones con un triunfo que fue más sufrido de lo previsible después de haber logrado una clara ventaja de 3-0 que Túnez recortó en el último tercio del encuentro. El combinado de Eric Chelle es la segunda selección tras Egipto en clasificarse para las eliminatorias directas y lo hizo con Akor Adams de titular y con Ejuke debutando en el torneo.

El encuentro disputado en Marruecos parecía claramente decantado para Nigeria, que se puso con un nítido 3-0 frente al otro favorito principal para el pase a octavos. Las Águilas Verdes sumaron un segundo triunfo después del conseguido en el estreno frente a Tanzania, partido en el que ya fue titular Akor Adams.

El delantero sevillista partió escorado a la derecha y protagonizó alguna acción de mérito desde ahí junto al punta de referencia Víctor Oshimen, autor del 1-0 en el minuto 44. El atacante del Galatasaray hizo que Nigeria llegara con ventaja al descanso.

En el segundo tiempo, Ndidi (50') y Lookman (67') ampliaron un marcador que se puso con 3-0 a falta de menos de media hora.

Pero Túnez, guiada por el ex sevillista Hannibal Mejbri, reaccionó con brío y se fue a por la igualada. Talbi recortó distancias para los tunecinos a pase de Mejbri precisamente (74'). Fue poco antes de que Ejuke debutara en el torneo sustituyendo a Akor Adams en la derecha (79').

Y ya en el minuto 87 Abdi firmaba de penalti el definitivo 3-2 que pondría el picante a la recta final. Pero Nigeria aguantó bien las acometidas de Túnez, que gozó incluso de alguna ocasión más para empatar.

Tras este segundo triunfo el equipo de Eric Chelle afronta el último encuentro de la fase de grupos frente Uganda este martes en Fez. Los ugandeses sí se juegan algo y buscarán la victoria para mantener sus expectativas de clasificación. Nigeria ya tiene los deberes hechos. El partido de octavos será para Nigeria en Fez de nuevo el día 5 de enero.

Los dos sevillistas no podrán por tanto reincorporarse con el resto de sus compañeros al reinicio de la Liga el 4 de enero frente al Levante.