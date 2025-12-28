El Sevilla cae eliminado de LaLiga FC Futures en la fase de grupos

El Sevilla Fútbol Club ha demostrado este fin de semana lo fácil que cambian las cosas de un año para otro. Tras proclamarse campeón de LaLiga FC Futures el pasado 2024, el combinado hispalense ha sido eliminado en fase de grupos tras ganar únicamente uno de los tres partidos que ha disputado en Las Palmas de Gran Canaria. Los nervionenses empataron a cero en su debut frente al Valencia CF, ganando al Inter de Milán por 2-0 este mismo sábado por la tarde. Sin embargo, y pese a valerles un empate ante el Villarreal para pasar de ronda, el Infantil B de Gerardo Fernández ha caído en la mañana de este domingo 28 de diciembre por uno a tres en su duelo contra el cuadro groguet.

De esta forma, al Sevilla se le acaba antes de lo esperado el sueño de revalidar un título que el curso pasado consiguió sangre sudor y lágrimas conseguir. Después de remontar al Fútbol Club Barcelona en las semifinales, guiados por un David Rosa que fue el mejor jugador del torneo, el conjunto blanquirrojo derrotó con solvencia al Real Betis Balompié por tres goles a cero, dos del carismático canterano que revolucionó las redes sociales con su peculiar peinado y su forma de jugar al fútbol. Tras perder dos finales en la historia del torneo, los hispalenses fueron capaces levantar su primer entorchado en el campeonato de fútbol sub-12 más relevante del mundo.

Los jugadores del Sevilla FC celebran un gol en LaLiga FC Futures / LaLiga

Tampoco es su año en liga

En el torneo de la regularidad, el Infantil B del Sevilla Fútbol Club no pasa por su mejor momento. Los blanquirrojos se encuentran en octava posición del Grupo 1 de la Primera Andaluza de su categoría con 21 puntos en su casillero, trece por debajo de la UD Tomares que se encuentra en el primer puesto. Mario Anguas es, con cinco dianas, el máximo anotador de un equipo que suma 17 goles a favor y 20 en contra, un balance poco favorable que marca la diferencia y el mal momento de los pupilos de Gerardo Fernández en liga. Tras catorce jornadas disputadas, casi la mitad del campeonato, los hispalenses deben mejorar sus números en la segunda vuelta si quieren acercarse a la zona noble de la tabla.