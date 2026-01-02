Almeyda, entre el equilibrio encontrado y un compromiso del que no se duda

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, considera que, más allá de los resultados, su equipo ha encontrado un camino para competir con ciertas garantías. Se vio en el partido ante el Real Madrid, en el que el resultado fue negativo, pero hubo muchas cosas importantes y con suficientes aspectos positivos como para seguir tirando del hilo. El hecho de cambiar el sistema a los tres centrales y empezar a construir por ahí ha beneficiado al Sevilla y en esa senda quiere ir el argentino, que no podrá sentarse en el banquillo este domingo por sanción.

“Hemos encontrado una regularidad que por momentos se mantenía y por momentos se bajaba, pero el cambio de sistema le dio seguridad. Estamos llegando a ese equilibrio que buscábamos de ese juego de control y con llegadas. En el último partido ante un gran rival las tuvimos. Tenemos que mejorar, no sé si en definición, en un juego más rápido… Sí vi un crecimiento del equipo. Más o menos estamos en los parámetros de lo que pensábamos”, ha comentado el técnico de Azul (Buenos Aires) en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante.

Almeyda ya ha olvidado lo que ocurrió con Muñiz Ruiz que le costó la sanción. “Eso terminó ahí. Lo que sucedió ya no le doy más trascendencia ni más importancia de la que debería tener. El staff está capacitado. Va a estar Javi (Martínez) al borde del terreno de juego y estaremos conectados”, precisó.

Seguidamente, el argentino contestó preguntas sobre su compromiso y se mostró molesto por ciertas informaciones que dudaron sobre ello. “Reiterar temas que ya he expresado es un poco en vano. Quien me conoce sabe que pienso de una manera y que sostengo mi pensamiento mientras esté en mis posibilidades. Sacar noticias no reales no beneficia mucho y habla de los que las sacan y no de mí. Yo ya expresé el amor que le tengo a este lugar y el respeto. Estoy muy feliz donde estoy. Me costó mucho llegar a la Liga española. Me costó años dar vueltas por el mundo y no lo voy a dejar fácil, porque costó. Fueron 6 meses de aprendizaje para adaptarme a lo que significa la Liga, el juego, las costumbres, la cultura futbolística y el estudio que se hace a los rivales individual y colectivamente. Fue de mucho aprendizaje y me pone feliz. Pero no me puedo parar, hay que seguir corrigiendo…”.

Muchas lesiones. "Siempre se estudia y vamos modificando cargas, fuerza… Es verdad que es fútbol y no somos sólo nosotros, muchos equipos sufren lesiones. Hay muchos jugadores que han vuelto a sufrir lesiones en mismas zonas, otros que ya se lesionaban antes de que llegáramos nosotros... Estamos en estudio para que sean menos. Preocupan pero no nos dormimos. Siempre va a haber lesiones en el fútbol".

Sergio Ramos entre los interesados en comprar el Sevilla. "No sé si es real o no. Son temas que no me meto. Lo respeto como persona y como jugador. Es una leyenda a nivel mundial. Lo que pueda llegar a ser como economista, no me meto".

Alfon, nueva baja. "Venía creciendo en los entrenamientos y el otro día lo vimos que estaba llegando a su nivel. Ayer tuvo una molestia en el sóleo en los primeros minutos del entrenamiento. Estará dos partidos fuera. Es una lástima porque vino, tvo un problema en el tobillo, en la nariz... No podemos nunca tenerlo al cien".

Gattoni. "Hablé con él, estaba enterado de su paso por River y su último proceso en el que participó poco y estuvo entrenando aparte. Ahora debe entrenar, que se ponga en forma y ver qué va a pasar en el mercado, pero mientras darle el respeto que se merece como profesional y como persona".