El deseo de un sevillista a Baltasar: "Que vuelva el Sevilla de 2020"

Pasados los días 5 y 6 de enero, continúan apareciendo vídeos de las distintas cabalgatas que se viven en todo el país, aunque momentos como el que acompaña esta noticia solamente pueden encontrarse en ciertos rincones del mundo. En este caso, el contenido compartido por un usuario tiene como protagonista el paso de la carroza del Rey Baltasar de la Cabalgata de Sevilla, encarnado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El corto de @aleriico_ a través de su cuenta de TikTok muestra a un sevillista pidiéndole al último de los Reyes Magos "el Sevilla de 2020, por favor. Un Sevilla que gane".

Tras dos días en esta red social, el vídeo acumula casi 120.000 visitas, siendo el segundo más viral de este usuario que cuenta con apenas 5.800 seguidores. Sin embargo, la nostalgia del sevillismo ha hecho que la publicación llegue más allá de lo que cabría esperarse, llenándose la misma de comentarios de aficionados del Sevilla Fútbol Club que pedían lo mismo que el autor del post. Fotografías de aquella plantilla que consiguió levantar la UEFA Europa League en Colonia ante el Inter de Milán o demandas a Baltasar de "un 9 que marque goles de verdad" han hecho que el vídeo alcance cotas inesperadas.

Baltasar, un Rey Mago muy del Sevilla

En los últimos años, la figura de Baltasar ha estado muy relacionada con el Sevilla Fútbol Club, encarnándolo por ejemplo el año pasado el empresario Fede Quintero quien, además de ser un reconocido seguidor del conjunto hispalense, es una de las cabezas visibles de la Tercera Vía junto a Antonio Lappí. Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, fue el encargado de acercar a los niños de la capital andaluza al tercero de los Reyes Magos en enero de 2022. Aquella cabalgata tuvo la peculiaridad de ser la primera después de la pandemia de la COVID-19, por lo que resultó muy especial tanto para los más pequeños como para los mayores tras lo sufrido anteriormente.

Anteriormente, expresidentes de la entidad blanquirroja como José Castro o José María del Nido Benavente también sirvieron como enlace entre Baltasar y la ciudad de Sevilla, en 2016 y 2005 respectivamente. Otros nombres relacionados con el Rey Mago y el conjunto nervionense son los de Diego Armando Maradona o Sergio Ramos, aunque el defensor lo encarnó en su localidad natal: Camas. Por su parte, el argentino sería el encargado de repartir ilusión en 1992, año marcado por la Exposición Universal que se celebró en la capital hispalense, en su única temporada defendiendo la elástica sevillista.