Dedican una sevillana a la oferta de Sergio Ramos por el Sevilla: "Para él es calderilla"

La relación de Sergio Ramos con el Sevilla Fútbol Club continúa siendo uno de los puntos del día no sólo en la capital hispalense, sino a nivel mundial. Varios medios de comunicación a lo largo y ancho del globo se han hecho eco de la supuesta oferta del camero para comprar parte del club nervionense, la más alta de todas las que se habrían puesto encima de la mesa a los actuales propietarios. Con los americanos y la famosa tercera vía, encabezada por Antonio Lappí y Fede Quintero, cada vez más fuera de la ecuación, la posible llegada del zaguero a su club de origen como accionista toma fuerza.

Sin embargo, no todas las informaciones relacionadas con este caso son reales y veraces. Programas humorísticos como Grupo Risa de la Cadena COPE también han querido dejar un hueco en su espacio a la posible operación que vincularía de nuevo a Ramos con el Sevilla. En este caso, ha sido a través de una sevillana versionando el mítico 'Quiero cruzar la bahía' de Los Cantores de Híspalis gracias a 'Los cameritos de Triana', parodia del histórico grupo sevillano que realizara esta letra en 1985. La letra no deja lugar a dudas y comienza con una frase inapelable: "Quiere comprar el Sevilla por 400 millones".

"El club de sus amores pa' él sólo es calderilla / Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla / a este le sobra el dinero que ha ganao' de futbolero / cantando y con Yucatán / ¡Ay que vuelva, nuestro héroe y capitán! / Porque el Sevilla / quiere comprarlo el camero / ¡Qué maravilla! / Para ganar los torneos con un pedazo de plantilla" es la letra de esta parodia que se ha vuelto viral en redes sociales y ha causado furor en el sevillismo. La mención a Yucatán, caballo que perteneciera al defensor durante varios años, o a su carrera como cantante dejan patente la atención al detalle que se le ha puesto a esta obra pese a ser una parodia.

La larga historia de Sergio Ramos y la música

Sergio Ramos ha tenido, tal y como se comenta en la sevillana, sus pinitos en la música mientras triunfaba como futbolista. El último de ellos, de nombre 'CIBELES' fue un dardo al Real Madrid y su atropellada salida del conjunto merengue. Sin embargo, 'La Roja baila' es su mayor éxito como cantante. Junto a la Niña Pastori, el canterano del Sevilla Fútbol Club creó el himno para la Selección española de fútbol en la Eurocopa de 2016, siendo su segunda colaboración más sonada 'A Quién Le Voy a Contar Mis Penas' junto a Jonathan Vera, conocido artísticamente como Canelita. Completa el podio 'No Me Contradigas', tema realizado en 2024 junto a Los Yakis, siendo esta su única canción durante su segunda etapa en el conjunto nervionense.