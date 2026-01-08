Nueva baja para Matías Almeyda a cuatro días del Sevilla-Celta

El Sevilla Fútbol Club continúa inmerso en la preparación del duelo de este lunes ante el Celta de Vigo. Los hispalenses recibieron con alegría el regreso de Rubén Vargas junto al resto del grupo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios este miércoles, aunque el suizo no ha realizado el rondo con sus compañeros en una sesión marcada por la ausencia de José Ángel Carmona. El zaguero visueño, según ha informado el club a través de sus canales oficiales, ha realizado trabajo específico en el gimnasio, por lo que la afición sevillista respira aliviada de momento al no confirmarse ninguna lesión.

Siguen fuera de los planes de Matías Almeyda los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que continúan disputando la Copa África y se medirán este sábado a Argelia a partir de las 17:00. En el apartado de lesiones, continúan en la enfermería César Azpilicueta, Gabriel Suazo y Alfonso González. Ninguno estará listo para el choque frente al Celta, restando aún algunas semanas para que el técnico bonaerense pueda contar con ellos.