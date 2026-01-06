El detalle que marcó el Sevilla-Levante: "Esos pitos le acompañarán lo que queda de partido"

Ningún aficionado del Sevila Fútbol Club puede estar contento con el desempeño de su equipo el pasado domingo frente al Levante Unión Deportiva. La hinchada hispalense terminó abucheando a los suyos en un encuentro paupérrimo donde los colistas de la Primera División española se llevaron la victoria por cero goles a tres. Esta, la segunda vez en el curso que el último clasificado de la categoría de oro del fútbol español derrota al conjunto nervionense, ha supuesto un cisma en Nervión especialmente frente a un Matías Almeyda que continúa perdiendo adeptos entre el respetable sevillista.

En esta vorágine de sentimientos, Movistar+ ha publicado una pieza de vídeo a través de El Día Después que muestra perfectamente la situación que se vive en la entidad nervionense en estos momentos: un polvorín al borde de estallar con las grandes familias como protagonistas y la directiva señalada en un fin de semana para el olvido. Caer frente al Levante ha supuesto, además de un varapalo en lo deportivo, una afrenta al respetable sevillista que se vio superado por un rival supuestamente inferior en un encuentro clave en la lucha por la permanencia.