Del Nido Benavente se pronuncia sobre la oferta de Sergio Ramos: "Nadie me ha llamado"

El rumor de que Sergio Ramos podría terminar siendo uno de los dueños del Sevilla Fútbol Club continúa cogiendo fuerza. Tras regresar un año y vivir una situación incómoda, tanto para él como para la afición, que terminaría con su marcha a México, el central parece dispuesto a volver una última vez a Nervión, en este caso como accionista. Las reacciones no se han hecho esperar, y el respetable blanquirrojo se encuentra dividido entre aquellos que no terminan de fiarse del camero y los que consideran que es una alternativa mejor a la que existe actualmente en la entidad hispalense.

Gran parte del futuro del Sevilla pasa, una vez más, por las grandes familias que rodean al conjunto nervionense. Entre ellas destacan como siempre los Del Nido, cuyo patriarca José María del Nido Benavente es la persona con más acciones del club y es una de las claves para desbloquear la situación actual. Tras la última Junta General Ordinaria de Accionistas, el que fuera presidente de la entidad reconoció haberse sentado con Antonio Lappí para escuchar su oferta, aunque esta no terminó de convencerlo. Sin embargo, tras el duelo entre el cuadro hispalense y el Levante UD, el abogado aseguró no saber nada sobre el interés de Sergio Ramos.

Del Nido y Ramos, enemigos íntimos

Las cámaras del Chiringuito de Jugones captaron a Del Nido Benavente saliendo del Ramón Sánchez-Pizjuán quien, al ser cuestionado sobre la mencionada oferta de Sergio Ramos, aseguró no saber "absolutamente nada". "Nadie me ha llamado", recalcaba el que fuera presidente del Sevilla Fútbol Club en los aledaños del coliseo sevillista. Parco en palabras, como viene siendo habitual en sus últimas comparecencias, el letrado de marchó de Nervión en un mar de dudas que asolan a la entidad, pues cada vez parece menos probable que los llamados 'americanos' vayan a hacerse con un paquete accionarial importante que resuelva los problemas económicos del club.

La propuesta de Sergio Ramos puede que no sea la que más agrade a José María del Nido Benavente, pues hay que recordar la mala relación existente entre ambos desde la marcha del camero al Real Madrid. Las necesidades económicas del Sevilla se vieron fuertemente saneadas con la venta del zaguero al combinado blanco, movimiento que la hinchada sevillista no entendió en su momento y que terminó con un aluvión de críticas en su contra. Posteriormente, una polémica celebración encarándose con el Gol Norte del Sánchez-Pizjuán hizo al defensor ser persona non grata en Nervión, enturbiando unas aguas que no se calmarían ni siquiera con su vuelta como hijo pródigo en verano de 2023.