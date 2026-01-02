Indiferencia e incredulidad en gran parte del sevillismo ante el interés de Sergio Ramos de comprar el club

El sevillismo en general ha acogido con indiferencia e incredulidad el interés de Sergio Ramos en incorporarse a la lista de posibles compradores de los paquetes mayoritarios de acciones del Sevilla, una postura destapada este 1 de enero por el portal Muchodeporte.

El ex internacional y ex jugador del Real Madrid, que jugó en dos etapas muy fugazmente en el primer equipo Sevilla aunque sí se formó en Nervión, ha terminado su vinculación contractual con el Rayados de Monterrey e incluso se ofreció otra vez a jugar en el Sánchez-Pizjuán la segunda vuelta de la presente Liga cuando cuenta ya con 39 años y en marzo cumplirá 40.

Sergio Ramos, a través de un fondo de inversión que lideraría como cabeza visible, habría estudiado la posibilidad de presentar una oferta en firme que entraría en disputa con las que ya maneja el actual consejo de administración. Aunque algunos medios aseguran que esto ya se habría producido, este movimiento se encontraría aún en una fase embrionaria, en la petición de información por parte del todavía futbolista.

Ante esta noticia, en redes sociales el sevillismo ha respondido con cierta indiferencia. Sergio Ramos, aunque suavizó algo su relación con la hinchada sevillista en su regreso en la temporada 23-24, por lo general sigue sin contar con la simpatía del aficionado de a pie. Muchos mensajes muestran su incredulidad ante la veracidad de la noticia y otros no se ovidan de que el camero no es un personaje querido pese a sus intentos. No obstante, también hay una parte importante de seguidores que se han manifestado a favor de la entrada del ex jugador en el accionariado del Sevilla.

Lo que no piensan así recuerdan, por supuesto, sus desplantes a una parte de la grada cuando era jugador del Real Madrid. Las redes sociales se han llenado de fotos de aquel partido de Copa en el que, tras marcar de penalti, desafió a los biris, una postura cuya reacción, por los insultos recibidos, costó el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán. También ha habido quien ha recordado su marcha apresurada tras su única temporada en su regreso y unas palabras que Quique Sánchez Flores le atribuyó en el sentido de que no quería ser partícipe de una “situación catastrófica”.

Habrá que ver el recorrido que sigue este interés dentro de un proceso que no va a ser tan rápido como algunos apuntaban. Alguien en el consejo está interesado en filtrar todo tipo de movimientos con alguna intención, quizá promover el pique entre los fondos interesados y subir la cuantía de las ofertas.