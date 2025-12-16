La Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla Fútbol Club ha transcurrido con la normalidad esperada, sin ninguna sorpresa inesperada. Al término de la misma, José María del Nido Carrasco ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar la tarde, asegurando que no participa "en ningún proceso" relacionado con la venta del club al tener "poco más de cien acciones" de la entidad blanquirroja.