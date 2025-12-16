José María del Nido Carrasco habla tras la Junta del Sevilla: "No participo en ningún proceso de venta del club"
El presidente del conjunto nervionense ha valorado la Junta más tranquila en mucho tiempo
La Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla Fútbol Club ha transcurrido con la normalidad esperada, sin ninguna sorpresa inesperada. Al término de la misma, José María del Nido Carrasco ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar la tarde, asegurando que no participa "en ningún proceso" relacionado con la venta del club al tener "poco más de cien acciones" de la entidad blanquirroja.