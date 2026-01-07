Nuevo guiño de Sergio Ramos al Sevilla FC: "En Sevilla hay que..."

Sergio Ramos continúa siendo una de las personas más influyentes relacionadas con el Sevilla Fútbol Club en estos últimos tiempos. El de Camas regresó al club en el que se formó en verano de 2023, defendiendo la elástica blanquirroja durante una temporada antes de volver a marcharse, poniendo rumbo en esta ocasión a Rayados de Monterrey. Dos años y medio después, los rumores sobre un posible interés del defensa en convertirse en accionista del conjunto hispalense continúan creciendo, más aún cuando la vía de los llamados 'americanos' parece haberse disuelto totalmente.

En medio de este runrún, Ramos no deja de publicar mensajes en sus redes sociales que algunos entienden como indirectas al Sevilla, algo que ocurrió este pasado 5 de enero con la Cabalgata de Sevilla. La calle Asunción, uno de los puntos fuertes de este evento en la capital hispalense, es centro de muchas miradas en la víspera del Día de Reyes. Entre partidarios y detractores de lo que se vive en el barrio de Los Remedios, el futbolista ha mostrado su apoyo a esta festividad sevillana, compartiendo en su cuenta de Instagram una historia en la que puede verse el paso de la Estrella de la Ilusión por dicho enclave. Junto a una serie de mensajes, puede leerse una farse relacionada con el club nervionense y su presidente de honor: "Como decía Don Joaquín Caparrós... "En Sevilla hay que __..mar"".

Historia de Sergio Ramos en su Instagram sobre la cabalgata de Sevilla / Instagram

Paso atrás de Ramos

Lo curioso ha sido la duración de esta historia en la cuenta de Instagram de Sergio Ramos. El que fuera futbolista de Real Madrid o Paris Saint Germain, entre otros equipos, ha decidido borrar esta publicación de sus redes sociales en la tarde de este día 7, alrededor de 12 horas después de haberla compartido. Esto no ha hecho sino generar más especulaciones entre los aficionados del Sevilla Fútbol Club, que quieren ver cómo se resuelve cuanto antes el futuro de una entidad sumida en las dudas y con serios problemas económicos incentivados en estos últimos años por los malos resultados deportivos que han impedido la clasificación a competiciones europeas.

Ahora solamente queda esperar y ver cómo se desenvuelven los acontecimientos en un club marcado por la inestabilidad. Con las grandes familias que gobiernan el Sevilla poco dispuestas a vender si no llega una oferta que sea lo suficientemente importante para conseguir una buena cantidad de dinero, la opción de Sergio Ramos y el grupo de inversores que lo acompañe se presenta como la más suculenta para los dirigentes sevillistas, cuya relación con la afición continúa deteriorándose con el paso de los días.