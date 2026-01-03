Un exjugador del Sevilla desvela su momento más tenso con Monchi: "Me dijo que el que mandaba allí era él"

El paso de Monchi por el Sevilla Fútbol Club ha estado marcado por ser uno de los grandes artífices de la gloria conseguida en Nervión durante este primer cuarto del siglo XXI. Pese a lo abrupto de su última salida y el creciente número de detractores que ha ganado en estos últimos años, nadie puede quitar al de San Fernando todo lo logrado en el conjunto hispalense. Sin embargo, han sido varios los desencuentros que el director deportivo ha tenido a lo largo de sus 21 años, en dos etapas, en los despachos de la entidad nervionense.

En una entrevista concedida al After de Post United, el vigués Denis Suárez ha comentado una curiosa anécdota durante la temporada que defendió la elástica del Sevilla relacionada con Monchi, su principal valedor junto a Unai Emery para firmar por el cuadro blanquirrojo. El mediocentro llegó a Nervión en calidad de cedido por el Fútbol Club Barcelona y, aunque el contrato originalmente lo vinculaba por dos años al cuadro hispalense, únicamente militó en el conjunto sevillista durante el curso 2014/2015, anotando seis goles y regalando cinco asistencias en 46 encuentros.

Denis Suárez posa junto a Monchi tras firmar por el Sevilla. / EFE

"Cuando acaba la temporada, la primera temporada en el Sevilla (2014/2015), me llaman desde el Barcelona diciéndome que daban por hecho que yo volvía. Entonces es cuando salta la sanción de que el Barça no podía inscribir jugadores hasta enero. A mí esa sanción me pillaba al estar cedido dos años, entonces quien tenía mi licencia era el Sevilla. Si yo volvía a Barcelona me tenía que quedar sin jugar hasta enero", recuerda Denis Suárez antes de asegurar que, al comenzar la pretemporada, el cuadro hispalense "había planificado la temporada sin mí, porque mi posición estaba triplicada, entonces no tenía mucho sentido".

El vigués afirma que su deseo era "jugar cada fin de semana para, al año siguiente, volver al Barcelona", presentándose entonces la opción de recalar en el Villarreal: "Me ofrecían esta posibilidad y Marcelino me llamaba constantemente, pero Emery no quería que me fuese, ni Monchi tampoco". "Un día fui a hablar con Monchi y le dije que me quería ir, al igual que hablé con Unai. Monchi tiró de veteranía, yo era un niño, y me dijo que el que mandaba allí era él, así que yo no iba a salir", comentaba en la entrevista Denis Suárez antes de dejar claro que su relación con el de San Fernando "a día de hoy es increíble, sigo teniendo contacto con él. Es una anécdota sin más, pero es que no sabía qué hacer. Me acojoné un poco". "Todo el mundo salió ganando", asegura el mediocentro sobre una operación en la que el cuadro groguet llegó incluso a pagar por su traspaso.