Así es la nueva colección exclusiva del Sevilla FC con una conocida marca de moda

Este viernes 9 de enero, al poco de comenzar las rebajas en toda España, el Sevilla Fútbol Club ha presentado una "colección cápsula de edición limitada" junto a la marca Scalpers. Esta firma de moda es patrocionador oficial del conjunto nervionense desde hace más de diez años y, en esta ocasión, la entidad busca reforzar "la conexión del club con el universo de la moda y el lifestyle, acercando su marca a nuevos públicos sin perder su esencia". Tal y como ha informado el cuadro hispalense a través de su página web, esta propuesta consta de cuatro camisetas y una sudadera que "reinterpretan símbolos sevillistas desde la estética inconfundible de Scalpers".

Mendy y Juanlu posan con la línea exclusiva del Sevilla FC y Scalpers / Sevilla FC

Con Batista Mendy y Juanlu Sánchez de modelos, el Sevilla ha compartido en sus redes sociales los diferentes diseños de esta línea exclusiva, mostrando por ejemplo la sudadera de color rojo que cuenta con el escudo del conjunto nervionense y el logo de Scalpers donde habitualmente suele ir el emblema del club en las camisetas de fútbol: a la altura del corazón. De las cuatro camisetas, solamente se han mostrado tres: dos blancas y una negra. El famoso "Nunca te rindas" que tanto la entidad nervionense como sus aficionados llevan a gala luce en la parte trasera de una de ellas, mientras que en otra puede leerse "Sevilla FC" con distintas tipografías y la tercera cuenta con un dibujo en el que aparecen varios aficionados sevillistas en fila portando bufandas y banderas.

Según el Sevilla Fútbol Club, esta colección "nace del trabajo conjunto entre ambas marcas, que mantienen desde hace años una relación de patrocinio basada en valores compartidos como la innovación, el inconformismo, el orgullo por los orígenes y el arraigo a una tierra marcada por la pasión y las oportunidades", buscando de esta forma "un diálogo creativo que combina tradición y modernidad en prendas de diseño cuidado y espíritu contemporáneo". Sorprendentemente, la línea exclusiva no podrá comprarse en otro lugar que no sea la tienda oficial ubicada en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Camisetas de la colección del Sevilla FC con Scalpers / Sevilla FC

Por el momento, la respuesta de la afición sevillista ha sido bastante positiva, pese a no conocerse los precios y la imposibilidad de adquirir el producto en otro sitio que no sea el feudo nervionense. Cabe recordar que en 2024 se amplió la colaboración entre Scalpers y el Sevilla hasta 2027, siendo la marca encargada de vestir al club fuera de los terrenos de juego. La buena relación entre ambas partes permite acciones como la que se ha llevado a cabo en este mes de enero, que sin duda será una oportunidad para el sevillismo y, especialmente, para aquellos coleccionistas que busquen piezas exclusivas.