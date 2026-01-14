Un viejo deseo del Sevilla FC ya tiene equipo en este mercado invernal

El mercado de fichajes invernal continúa avanzando y en el Sevilla Fútbol Club, salvo sorpresa de última hora, no se esperan llegadas para afrontar la segunda mitad de una temporada en la que la salvación continúa siendo el objetivo primordial del cuadro hispalense. Tras ser el equipo que más encuentros partidos ha perdido en las primeras 18 jornadas ligueras, hacer un buen papel en lo que resta de curso se antoja vital para el Consejo de Administración, la dirección deportiva y un cuerpo técnico cuya contratación buscaba lograr la permanencia y una estabilidad que, por momentos, se tambalea en Nervión.

Antonio Cordón afronta esta ventana de traspasos con la incapacidad económica de traer jugadores al Sevilla, debido a la mala situación económica de una entidad que ha perdido la oportunidad de vender a uno de sus mayores efectivos con la lesión de Rubén Vargas el pasado lunes frente al RC Celta de Vigo. Entre las distintas necesidades de la plantilla blanquirroja se encuentra la de tener un goleador de referencia, hueco que no ocupará el canterano Luis Alberto tras confirmarse su marcha al Al-Wakrah de la liga catarí. Tras su paso por el Al-Duhail, el de San José del Valle permanecerá en Catar a sus 33 años.

Luis Alberto, perseguido por Piamonti, en el Frosinone-Lazio. / Federico Proeitti / Efe

Luis Alberto: trece años y dos oportunidades después

Los ocho años de Luis Alberto en la Lazio lo colocaron en el radar de varios equipos de primer nivel internacional, aunque el ariete nunca escondió su deseo de regresar al Sevilla Fútbol Club, equipo en el que se formó y del que salió rumbo al Liverpool en 2013 por unos ocho millones de euros. Tras su paso como cedido por Málaga CF y Deportivo de la Coruña como futbolista 'red', el gaditano firmó por el combinado romano en 2016, disputando 307 encuentros en los que anotó 52 goles y repartió 79 asistencias. Muchos han sido los mercados en los que se ha relacionado su nombre con el del cuadro nervionense, aunque en ninguno terminó concretándose debido a su renovación en 2023 y su marcha al fútbol catarí en 2024.

A sus 33 años, parece poco probable que Luis Alberto vaya a volver a enfundarse la elástica del Sevilla antes de retirarse. El gaditano hubiera sido una buena incorporación ofensiva para el combinado hispalense, más aún teniendo el cuenta el mal rendimiento de Isaac Romero y la ausencia de Akor Adams debido a la Copa África, perdiéndose el nigeriano cinco encuentros en un tramo fundamental de la temporada. Con el fichaje del ariete por el Al-Wakrah se termina uno de los culebrones más longevos de los últimos mercados en clave sevillista, antojándose imposible el regreso del canterano a Nervión.