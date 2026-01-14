Las notas de la primera vuelta del Sevilla FC: aquí no se salva nadie

Con la derrota frente al RC Celta de Vigo el pasado lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla Fútbol Club dijo adiós a una primera vuelta que únicamente puede considerarse como mediocre. Los hispalenses, eliminados en Copa del Rey frente al Deportivo Alavés en dieciseisavos de final, afrontan la segunda mitad del curso liguero desde la decimocuarta posición, con tres puntos de ventaja sobre unos puestos de descenso que se acercan peligrosamente y continúan acechando a un equipo que ya lleva demasiado tiempo coqueteando con la parte baja de la clasificación.

Las fotos del Sevilla - Celta / Antonio Pizarro

Aprobado raspado en LaLiga, suspenso en Copa

Al no estar en puestos de descenso, cuesta mucho suspender al Sevilla en esta primera vuelta liguera. Sin embargo, la nota no puede ser más que un 5 sobre 10. Victorias como las conseguidas en Vallecas o en casa frente al Fútbol Club Barcelona dejaron un buen sabor de boca en la afición hispalense, aunque no ha sido una buena mitad de curso debido a resultados como las derrotas en el Sánchez-Pizjuán ante equipos teóricamente inferiores como son el RCD Mallorca o el Levante UD, llegando ambos como colistas al feudo nervionense. Aún quedan 57 puntos para que los de Matías Almeyda demuestren que esta temporada no será tan sufrida como la pasada.

Por el contrario, en Copa del Rey el suspenso está más que garantizado. Tras ganar sufriendo al Extremadura en el Francisco de la Hera, el Sevilla Fútbol Club cayó eliminado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Bien es cierto que el duelo entra babazorros y blanquirrojos era el único entre equipos de Primera División y, para más inri, los vascos contaban con el factor campo, pero eso no libra al conjunto nervionense de una mala calificación después de haber ganado en el feudo blanquiazul tan sólo unos meses atrás. Después de este batacazo copero, se cumplirán 16 años desde el último entorchado nacional de los hispalenses y ocho desde su última final.

José María Del Nido Carrasco y Antonio Cordón, junto a Matías Almeyda en su presentación. / Juan Carlos Muñoz

Almeyda, Cordón y la plantilla, en el alambre

En cuanto al desempeño de los jugadores del Sevilla durante este primer tramo de la temporada, las lesiones y los malos rendimientos individuales han ensombrecido aún más a una plantilla que empeora con respecto al pasado curso. Futbolistas como Joan Jordán, Tanguy Nianzou, Rubén Vargas o Isaac Romero son los más señalados por una afición que terminó por estallar contra ellos al grito de "mercenarios" el pasado lunes frente al Celta al igual que hicieran el anterior ante el Levante. El cómputo general no puede ser más de un 4 sobre 10, teniendo en cuenta también las limitaciones de un equipo conformado con la poca capacidad económica de la entidad.

Matías Almeyda, que optó por hacerse cargo del Sevilla Fútbol Club cuando pocos parecían dispuestos a ello, cuenta con un aprobado raspado. El bonaerense ha pecado en ciertas ocasiones de mantener su estilo cuando quizás el encuentro requería algo más conservador, véase las derrotas ante Villarreal o Celta de Vigo, aunque no se le puede negar el mérito en partidos como los mencionados ante Barcelona o Rayo Vallecano, además de otros en los que, pese a haber perdido, el equipo ha dado buena imagen. En el caso de Antonio Cordón, el director deportivo ha hecho lo que ha podido con lo que tenía. Sin embargo, la venta de Dodi Lukebakio no puede considerarse buena, amén de las operaciones que no se dieron y hubieran sido claves para darle una vuelco a la economía de la entidad nervionense: las salidas de Juanlu Sánchez al Nápoles y la de Rubén Vargas al Villarreal CF; por lo tanto la nota es un suspenso.