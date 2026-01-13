Así fue el enfado de José Ángel Carmona con un periodista tras el Sevilla-Celta: "La gente que consume prensa está equivocada"

Lo vivido este pasado lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán va a ser inolvidable por varios motivos. La afición del Sevilla Fútbol Club fue testigo de una nueva derrota que deja a los suyos más cerca del descenso de lo que a nadie le gustaría, poniendo punto y final a una primera vuelta en la que la plantilla ha vuelto a demostrar sus carencias, afrontando la segunda mitad del curso con tres puntos menos que la pasada campaña. Además de por los malos resultados, la tensión continúa siendo palpable por la falta de explicaciones por parte de un Consejo de Administración que no cuenta con el apoyo de la grada, sumado a la falta de comunión entre plantilla y el respetable de un Ramón Sánchez-Pizjuán que despidió a los suyos ayer a gritos de "jugadores, mercenarios".

Este gesto provocó un momento de tensión en la zona mixta del coliseo hispalense entre José Ángel Carmona y un periodista cuando el visueño fue cuestionado por lo sucedido al término del encuentro: "A mí no me parece bien porque yo no creo que ningún jugador quiera perder un partido", aseguraba el canterano sevillista antes de culpar a la prensa de los gritos proferidos por los aficionados presentes en el estadio: "al final de lo que también come mucho la prensa es lo que quieren escuchar. Un día te están matando, te ponen por el suelo cuando ellos quieren, ganas un partido y, ahora, sois los reyes. Al final, la gente que consume prensa está equivocada, yo la verdad que no consumo nada porque sé que esto es veneno. Tiene que ver con lo que se vende del equipo... Es lo que yo pienso; tú piensas que no, yo pienso que sí, ya está".

Carmona se lamenta en un lance del partido. / Antonio Pizarro

Carmona reconoce las carencias del Sevilla: "No nos da"

Además de volcar su enfado contra la prensa, José Ángel Carmona se mostró consciente de los problemas que tiene un Sevilla Fútbol Club al que le quedan por delante 19 partidos para demostrar por qué el Consejo de Administración, la dirección deportiva y el cuerpo técnico confía en ellos para mantener la categoría: "He dicho que pongo la mano en el fuego por cada uno de los jugadores que estamos, de que somos profesionales de los pies a la cabeza, de que nos partimos la cara entrenando todas las semanas, todos los días, de que no hacemos nada más que intentar mejorar cosas, de poder dar nuestro 100% y, al final, pues no nos da, pero bueno, ya está".

Pese a considerar que en la primera parte tuvieron "todo el tiempo sometidos en su campo, tiraban en largo porque no sabían cómo salir", Carmona cree que al Sevilla le falta pulir una serie de defectos que impiden conseguir los resultados deseados: "No sé cuántos centros pudimos tirar, pero al final por detalles, por que no nos entra, tenemos que seguir mirando y ver cómo podemos hacer, pero lo de los goles que es una cosa que nos lleva pasando de dos o tres partidos atrás".