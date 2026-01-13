Números de descenso en el Sánchez-Pizjuán: El Sevilla es el tercer peor equipo en casa

El Sevilla de Matías Almeyda está rozando récords negativos jornada a jornada. Tras la derrota este lunes ante el Celta en Nervión (0-1), un resultado que desató que una vez más la grada acusara a los jugadores de "mercenarios" y que alguno perdiera los nervios acusando a la prensa de motivarlo, como fue el caso de Carmona, ha cerrado la primera vuelta como el equipo con más partidos perdidos de LaLiga, un total de 11 en 19 jornadas, más que el colista y que los conjuntos que están situados en puestos de descenso: Oviedo (10), Levante (10) y Valencia (8).

Pero es que además el Sevilla, justo cuando acaba de cerrar 2025 como el año natural con menos triunfos en el Sánchez-Pizjuán, sólo cuatro (ante Las Palmas la pasada campaña y frente a Barcelona, Osasuna y Oviedo en ésta), el Sevilla cierra también la primera vuelta como el tercer peor equipo en su estadio, estando en una hipotética clasificación de puntos como local en puestos de descenso. Es el equipo con más derrotas como local, seis (ante Getafe, Villarreal, Mallorca, Betis, Levante y Celta), y sólo se le acerca el Levante con cinco.

El Sevilla, que en la clasificación general ocupa la decimocuarta plaza con 20 puntos, sólo tres por encima del descenso, estaría en la decimoséptima posición en una tabla que contabilizase los partidos en casa, donde ha sumado la mitad de los puntos que tiene, 10, fruto de tres victorias, las reseñadas anteriormente, y un empate, ante el Elche. Sólo supera a Oviedo (que ha sumado 8 en el Carlos Tartiere) y a Levante (3).

Los números no son nada alentadores. Nunca en este siglo el Sevilla había llegado al ecuador de la competición con tan altísimo número de derrotas y en toda su historia únicamente en dos ocasiones la superó, en las temporadas 67-68 y 96-97, cuando acabó la primera vuelta con 12 partidos perdidos. En ambos casos acabó descendiendo.