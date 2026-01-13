Ni replegando ni firmando el empate en casa...

Primero dejando espacios inmensos al contraataque, después replegado y firmando el empate en casa, más tarde dando un paso adelante y al final de nuevo firmando esa oda al 0-0 que Almeyda añoraba en la previa. Todo adobado con una escasa calidad, tanto futbolística como física, como prueban las innumerables lesiones y cómo acaban los partidos de agotados ciertos futbolistas...

Por medio de ello, un método que carga demasiado en el despliegue su razón de ser, con unos emparejamientos por todo el campo que obligan a los jugadores a esfuerzos que acaban pagando y para los que no están preparados...

Vlachodimos fue el que mantuvo con vida a un equipo cuyo único disparo a puerta fue un tiro de Agoumé flojo desde fuera del área pasados los 70 minutos. Un equipo que nunca dio el paso adelante por miedo a lo que le ocurrió a Almeyda en otros partidos... y que acabó pasando también. El Sevilla jugó siempre muy replegado, pensando más en acumular jugadores por detrás del balón y cuando atacó –siempre sin calidad– nunca cargó el área.

Defensa

El Celta varió su estructura y con una defensa de cuatro se comió literalmente la presión insuficiente y aislada de Isaac. El lebrijano, otrora un jabato que llamó la atención del mismísimo Simeone en esa faceta, está tan mal que incluso sin balón parece que le han caído los años encima. Es verdad que en su irrupción con Quique Flores el Sevilla presionaba con dos hombres y eso era un inicio defensivo eficaz. Ni Peque ni Sow le acompañaban y el Celta salía desde atrás sin problemas, encontrando espacios con facilidad en ese cuatro contra uno que hacía que el hombre libre de la defensa gallega (Stalfert) se plantara conduciendo sin oposición hasta el centro del campo.

Además, la gestión de las transiciones defensivas era nefasta. El Celta tuvo tres ocasiones claras tras acciones de ataque (dos saques de esquina) de los de Almeyda en la primera mitad. Eso lo trató de corregir el argentino en el descanso. Y también lo de la presión, mandando a Mendy, pero el Celta salía igual de cómodo, ahora ya por el cansancio de unos jugadores que acaban extenuados en esta forma de defender totalmente ineficaz.

Ataque

Almeyda cambió el chip y, visto lo que le ha pasado en otros partidos, nunca fue de verdad a por el partido.

Partiendo de una disposición de repliegue es muy difícil sorprender a un bloque cohesionado como el del Celta. Isaac, que ya de por sí el hombre no está bien, era una isla. Con Sow y Peque más preocupados de defender, toda la responsabilidad en el ataque era para Juanlu y Oso y un lateral no puede desbordar sin ayudas a su alrededor. Además, los centros era imposible que encontraran rematadores.

Con Vargas y Alexis tampoco salió el plan. El chileno no tiene físico para fabricarse él solo las jugadas ni para presionar y el suizo duró lo que duró, nada.

Virtudes

Tener un portero.

Talón de Aquiles

Muchas cosas que restan. El modelo, la falta de calidad...