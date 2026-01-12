Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Celta

El Sevilla sumó su tercera derrota consecutiva -cuarta con la Copa- y da una preocupante sensación de impotencia, de no tener más. Sólo un tiro a puerta, y flojo, de Agoumé ya cerca de los 80 minutos de juego pudo ejecutar el equipo de Matías Almeyda, al que se le cae el proyecto ante la falta de calidad (física y futbolística) de la plantilla. Vlachidimos mantuvo con vida al equipo durante más minutos de la cuenta y apenas Batista Mendy dejó cierta coherencia y ritmo en el juego.

Vlachodimos Retrasó lo inevitable con paradas espectaculares, en especial la doble estirada en el minuto 80 ante el tiro de Swedberg y el rechace de Moriba.

Carmona Lo da todo, a veces pasado de revoluciones y eso no se le puede negar, pero no da para mucho más.

Gudelj Esta vez no se le puede culpar de nada. Trata de poner su oficio y a menudo se ve muy desprotegido con muchos espacios alrededor.

Kike Salas Lo de todas las temporadas. Es el mejor central, pero tiene que demostrarlo porque el entrenador nuevo de turno no lo conoce y por su físico necesita jugar para coger ritmo. Ahora se está acercando a su nivel

Juanlu Acabó agotado y sin opción de cambio, lo que prácticamente lo dice todo sobre la plantilla.

Batista Mendy El mejor junto al portero. Cuando conduce hay energía en el juego. Eso sí en la primera mitad no le salía al libre del Celta en sus conducciones. Eso lo intentó corrigió Almeyda después, pero sin lograrlo.

Agoumé Esta vez no encontró los espacios para sacar su visión de juego. El Celta se cerró bien y no pudo hacer su juego.

Oso Dinámico y con ganas, aunque impreciso en los centros, sobre todo en la estrategia. Se ha ganado que lo tengan en cuenta.

Sow Anodino, como siempre.

Peque Más preocupado de defender, Muy atrasado.

Isaac Nulo. Su presión no tiene nada que ver con la de sus inicios, aunque estaba muy solo y con balón se pierde solo.

Vargas De cristal. Duró cinco minutos y eso es preocupante.

Alexis Sánchez No tiene ritmo ya...

Januzaj Enredado.

Nianzou La noticia es que no se lesionó.

Miguel Sierra Salió con brío.