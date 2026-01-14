Esta es la cantidad que ingresaría el Sevilla FC si el Everton ficha a Youssef En-Nesyri

Pese a lo criticado que fue durante su etapa en el Sevilla Fútbol Club por multitud de aficionados, el sevillismo firmaría con los ojos cerrados el regreso de Youssef En-Nesyri a Nervión. El atacante marroquí consiguió anotar 73 tantos en cuatro temporadas y media defendiendo la elástica blanquirroja, proclamándose campeón de la UEFA Europa League en dos ocasiones y siendo fundamental para hacerlo en la del curso 2022/2023, con goles al Manchester United o la Juventus de Turín que allanaron el camino a la final que se disputó frente a la AS Roma en Budapest.

Su buen hacer en la capital andaluza despertó el interés de varios equipos, siendo el Fenerbahçe el que se llevaría el gato al agua por una cantidad en torno a los 20 millones de euros a mediados del verano de 2024. Pese a no adaptarse inmediatamente a la liga turca, En-Nesyri terminó su primera temporada con 30 dianas y siete asistencias en 52 partidos, números que reflejan el olfato goleador que lo caracteriza. Estos datos han llevado a varios clubes a preguntar a 'los canarios amarillos' por el ariete internacional por Marruecos, clasificado por el momento para las semifinales de la Copa África, siendo el Everton el que más se ha acercado al futbolista.

Youssef En-Nesyri celebra un gol junto a Lucas Ocampos. / José Manuel Vidal | EFE

A Inglaterra, cedido y con opción de compra

Según han desvelado tanto Fabrizio Romano como Florian Plettenberg, las negociaciones entre Everton y Fenerbahçe por Youssef En-Nesyri se estarían cerrando en una cesión durante media temporada con una opción de compra que rondaría los 20 millones de euros. El conjunto 'toffee' apuesta con fuerza por el atacante marroquí, cuya mala experiencia en el Chelsea ha sido siempre su gran problema para fichar por un equipo de la Premier League. Sin embargo, todo parece avanzar viento en popa mientras en el Sevilla Fútbol Club se lamentan por una operación que no va a reportar beneficio económico en sus arcas, pues el acuerdo de los hispalenses con el combinado turco era un 10% de la plusvalía, algo que no existirá si el fichaje termina cerrándose en los 20 millones anteriormente mencionados.

La operación cerrada por la dirección deportiva que encabezaba Víctor Orta en verano de 2024 ha terminado por salirle rana a un Sevilla que, si bien ingresó una buena cantidad por el delantero en su momento, esperaba más de su paso por la liga turca. Cabe destacar que En-Nesyri ha sido objetivo de varios clubes saudíes durante su periplo en el Fenerbahçe, lo que sí hubiera supuesto un ingreso importante para los hispalenses debido a las comisiones de venta al ser ofertas mucho más superiores que las del Everton. Todo está aún por concretarse, y en Nervión esperan que la situación se resuelva de la forma más positiva posible, una que permita acudir al mercado y reforzar una plantilla que continúa inmersa en la lucha por salvar la categoría.