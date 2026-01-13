Se confirman las peores noticias: la lesión de Rubén Vargas lo tendrá varias semanas fuera

A Rubén Vargas no le salió nada bien en su regreso a los terrenos de juego. El suizo volvía a los planes de Matías Almeyda tras haberse lesionado el 24 de noviembre en el choque que enfrentó al Sevilla Fútbol Club con el RCD Espanyol en Cornellà. Sin el atacante, el conjunto hispalense perdía a quien debía ser su referencia ofensiva después de la venta de Dodi Lukebakio al Benfica, notando su ausencia un equipo al que le ha costado sacar resultados positivos en la primera mitad de la temporada. Pese a estar previsto su retorno para el duelo frente al Levante UD, el exjugador del Augsburgo no volvió a vestirse de corto hasta este lunes, aunque únicamente duró nueve minutos sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tras ingresar, sonora ovación de por medio, en el lugar de Peque Fernández en el 59, Vargas tuvo que ser sustituido por Adnan Januzaj en el 67. El Sevilla ha confirmado a través de un comunicado oficial que el suizo sufre "una nueva lesión en el bíceps femoral izquierdo, fruto de su participación en el partido de este lunes ante el Celta de Vigo", que según ha podido saber Diario de Sevilla lo tendrá alejado de los terrenos de juego entre cinco y siete semanas, aproximadamente lo mismo que la última vez. De esta forma, Almeyda perderá a una de sus referencias ofensivas en un tramo fundamental de la temporada, algo que complica más aún la permanencia para un equipo que ha terminado la primera vuelta con tres puntos de ventaja sobre el descenso.

Rubén Vargas habla con Djibril Sow tras lesionarse durante el Sevilla-Celta / Antonio Pizarro

Estos son los partidos que se pierde Rubén Vargas

En el peor de los casos, Rubén Vargas estará fuera unas siete semanas, por lo que no regresaría hasta la primera semana de marzo. El suizo se perdería los duelos ante Elche CF, Athletic Club, RCD Mallorca, Girona CF, Deportivo Alavés y Getafe CF, siendo su presencia para el Gran Derbi de vuelta frente al Real Betis Balompié una incógnita. Matías Almeyda deberá afrontar uno de los tramos más importantes de la temporada, con varios duelos ante rivales directos en la lucha por la permanencia, sin uno de los jugadores llamados a marcar la diferencia en ataque, amén de que Akor Adams y Chidera Ejuke no estarán seguro en el partido contra el combinado ilicitano y, depende de su resultado en la Copa África, en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el conjunto bilbaíno.

El calvario de lesiones de Vargas desde que aterrizase en la capital hispalense lo ha privado de participar, de momento, en 16 partidos. Siendo además uno de los efectivos más valiosos de la plantilla del Sevilla, que no se vendiese en verano y no vaya a hacerse en este mercado invernal es un problema para la economía de una entidad castigada por las malas decisiones que lo han llevado de pelear por entrar en puestos en Champions a hacerlo por la salvación. Al club blanquirrojo solamente le queda esperar la vuelta del suizo y rezar para que no haya que encomendarse a su eficacia ofensiva en el último tercio de la temporada.