Marruecos, con la presencia bética de Abde en el equipo titular y con Amrabat en el banquillo, venció a Nigeria en la tanda de penaltis y se clasificó para la final de la Copa de África después del 0-0 con que se llegó a los 90 minutos reglamentarios y también al final de la prórroga. La tanda de penaltis acabó 4-2 para los anfitriones.

Así, la Nigeria de Akor Adams y Ejuke acabó su aventura en una tanda de penaltis en la que tuvieron gran protagonismo los ex sevillistas Bono y En-Neryri, ya que el meta nacido en Montreal, en una de sus especialidades, detuvo dos lanzamientos y el delantero que está de actualidad por su posible pase del Galatasaray al Everton convirtió el penalti decisivo. El de Fez no fue titular, sino que salió en la prórroga sustituyendo al bético Abde (103’).

Akor Adams, que ha anotado dos tantos (ante Mozambique y Argelia) y ha firmado dos asistencias en el torneo, fue titular y jugó 98 minutos, siendo sustituido en la prórroga por Dele-Bashiru. Por su parte, Ejuke vio el partido desde el banquillo.

Marroquís y nigerianos disputaron un partido muy duro, muy táctico y con pocas ocasiones en el que quizá el mayor peso del juego lo llevaron los norteafricanos, que tuvieron las mejores acciones de ataque –con Abde como protagonista–, aunque muy pocas. fue El extremo bético fue además de los más destacados, teniendo una gran ocasión al inicio de la segunda mitad, en el minuto 52, cuando remató pegado al poste pero se encontró con el meta Nwabali. Minutos después unas manos dentro del área de Nigeria fue la jugada polémica de la noche, pero tras la revisión del VAR el árbitro no decretó nada.

Marruecos se medirá en la final a Senegal, que metió la cabeza en el partido decisivo horas ante al ganar por la mínima a la Egipto de Salah (1-0) gracias a un gol de su estrella, Sadio Mané, en el minuto 78. La final se disputará el domingo 18 en Rabat (20:00), el mismo día que NIgeria y Egipto jugarán antes el partido por el tercer y cuarto puesto en Casablanca (17:00).