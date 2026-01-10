Así ha sido el homenaje de LaLiga a Yassine Bono y al Sevilla FC por la Copa África

La Copa África es un problema para el Sevilla Fútbol Club debido a la ausencia de dos piezas claves como son Akor Adams y Chidera Ejuke. Pese a no ser ninguno, por el momento, dignos de entrar en la historia del conjunto hispalense, Matías Almeyda sufre la baja de ambos al estar convocados con la Selección de Nigeria para tratar de hacerse con el entorchado continental. Sin embargo, ediciones anteriores del torneo han sido más nocivas para los planes del combinado nervionense, que tanto en 2021 como en 2023 tuvo que decir adiós a dos de los mejores jugadores de aquella plantilla.

Youssef En-Nesyri y Yassine Bono marcaron una época en el Sevilla, siendo considerado el cancerbero como uno de los mejores guardametas que han pasado por el conjunto hispalense a lo largo de su historia. El Trofeo Zamora logrado por el marroquí en el curso 2021/2022 es buena prueba de ello, ya que es un hito que no lograron en su momento otros históricos como Andrés Palop o Juan Carlos Unzué. En LaLiga son consciente de lo que el portero marroquí consiguió en el cuadro nervionense, por lo que quisieron rendirle homenaje al comienzo de una Copa África en la que los Leones del Atlas ya han logrado clasificarse para las semifinales.

Bono, el Valladolid y un gol histórico

El 20 de marzo de 2021, el Sevilla Fútbol Club sacaría un punto histórico en el Estadio José Zorrilla. Los hispalenses lograrían el empate gracias a un agónico gol de Yassine Bono en los últimos compases del encuentro, asistido por Jules Koundé tras un pase previo de Youssef En-Nesyri. En una serie de vídeos emitidos por LaLiga a lo largo de la Copa África bajo el lema "LALIGAxAFCON", el organismo nacional ha querido rendir homenaje a ciertos futbolistas africanos que han jugado en España, siendo el cancerbero sevillista uno de los elegidos con aquel tanto en el descuento que supone por el momento el único que ha convertido en su trayectoria profesional.

Aquel hecho sirvió para comparar, aún más si cabe, a Bono con Andrés Palop. Aunque la relevancia de ambos goles no fue la misma, pues el del valenciano sirvió para forzar la prórroga frente al Shakhtar Donetsk en los octavos de final de la Copa de la UEFA, los dos cancerberos son considerados por la mayor parte del sevillismo como los mejores que el conjunto blanquirrojo haya tenido en su historia. Mucho han cambiado las cosas en los últimos años para la portería del Sevilla, que aún no ha encontrado un recambio para el marroquí desde que este pusiera rumbo a Arabia Saudí en verano de 2023.