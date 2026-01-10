Cita clave para Akor Adams y Ejuke en la Copa de África con las semifinales en juego

Los nigerianos del Sevilla Akor Adams y Chidera Ejuke tienen este sábado una cita decisiva en la Copa de África con gran influencia, lógicamente, en el funcionamiento del equipo de Matías Almeyda. Nigeria tiene a partir de las 17:00 horas en Marrakech un importante duelo ante Argelia con un puesto en las semifinales en juego.

El hipotético pase de los Súper Águilas retrasaría el regreso de ambos a Sevilla. Akor Adams, que ha sido un titular fijo en los planes de Eric Chelle, seleccionador nigeriano, fue además protagonista en el último partido de octavos de final ante Mozambique (4-0), firmando un golazo de un fuerte latigazo con la derecha, y dando además dos asistencias en sólo cinco minutos a sus dos compañeros de ataque, Osimhen y Lookman.

El duelo de cuartos ante Argelia llega precedido de ciertas tensiones dentro de la concentración en Marruecos, ya que a las nuevas presiones de los jugadores a la federación por impago de sus primas se ha sumado un rifirrafe entre estos dos delanteros en el último partido en el mismo terreno de juego. De pasar a semifinales Nigeria jugaría el miércoles 14 en Rabat (21:00). Los de Eric Chelle se medirían al ganador del otro partido de este sábado, Egipto-Costa de Marfil (20:00 horas).