Cita clave para Akor Adams y Ejuke en la Copa de África con las semifinales en juego
Nigeria se mide a Argelia en cuartos de final con el protagonismo cada vez más creciente del delantero sevillista
El maltrato horario, otro peaje para el desprestigio del Sevilla
Los nigerianos del Sevilla Akor Adams y Chidera Ejuke tienen este sábado una cita decisiva en la Copa de África con gran influencia, lógicamente, en el funcionamiento del equipo de Matías Almeyda. Nigeria tiene a partir de las 17:00 horas en Marrakech un importante duelo ante Argelia con un puesto en las semifinales en juego.
El hipotético pase de los Súper Águilas retrasaría el regreso de ambos a Sevilla. Akor Adams, que ha sido un titular fijo en los planes de Eric Chelle, seleccionador nigeriano, fue además protagonista en el último partido de octavos de final ante Mozambique (4-0), firmando un golazo de un fuerte latigazo con la derecha, y dando además dos asistencias en sólo cinco minutos a sus dos compañeros de ataque, Osimhen y Lookman.
El duelo de cuartos ante Argelia llega precedido de ciertas tensiones dentro de la concentración en Marruecos, ya que a las nuevas presiones de los jugadores a la federación por impago de sus primas se ha sumado un rifirrafe entre estos dos delanteros en el último partido en el mismo terreno de juego. De pasar a semifinales Nigeria jugaría el miércoles 14 en Rabat (21:00). Los de Eric Chelle se medirían al ganador del otro partido de este sábado, Egipto-Costa de Marfil (20:00 horas).
