El maltrato horario, otro peaje al desprestigio del Sevilla

El Sevilla FC, una entidad sin respeto ya en LaLiga, donde se cuece todo, viene de jugar ante el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las dos de la tarde, cerrará la primera vuelta disputando su partido este lunes frente al Celta también en Nervión y comenzará la segunda rueda del campeonato igualmente un lunes a las nueve de la noche frente al Elche. Pero esa franja de la hora de almorzar es ya habitual para el equipo nervionense dentro del maltrato horario con que la patronal que dirige Javier Tebas castiga la continua descomposición de la entidad hispalense, otrora una de las referencias en la lucha por los derechos de todos ante los grandes y sin nadie que la represente y, por supuesto, sin nadie que la defienda.

El Sevilla está entre los equipos de Primera que más veces ha jugado a las dos de la tarde, cuatro, las mismas que Celta y Rayo Vallecano. Con la diferencia de que gallegos y madrileños han disputado sólo uno y dos, respectivamente, de estos partidos en su estadio. La afición del Sevilla ya ha tenido que sufrir hasta cuatro veces este horario, en alguna ocasión a una hora complicada por el calor que aún se vivía en Sevilla. Rayo-Sevilla, Sevilla-Mallorca, Sevilla-Oviedo y Sevilla-Levante han sido hasta ahora los fijados por LaLiga en horario de las 14:00, una práctica común en el fútbol inglés o en otras ligas como la alemana y que en España, con otras costumbres horarias, sólo obedece a los intereses pecuniarios de los jerifaltes del fútbol patrio, que ya no tienen bastante con adulterar competiciones para conseguir por todos los medios que la final de la Supercopa de España sea la de mañana por cuarta edición consecutiva en Arabia Saudí. Lluvia de millones para Real Madrid y Barcelona, para la Federación, para el intermediario Piqué y migajas para el resto. De paso, lo que de verdad divierte y vende: el circo de vivir cinco clásicos por temporada. Cuantos más, mejor.

El maltrato horario que ha sufrido el Sevilla como peaje al enorme desprestigio en el que ha caído por culpa de sus gestores durante estos años de decadencia se puede cuantificar al cierre de la primera vuelta. Sólo en 4 jornadas puede decirse que ha tenido un horario “decente”. En este caso la televisión manda, pero el aficionado lo sufre. El equipo de Matías Almeyda ha jugado cuatro veces a las 14:00 horas, cinco a las 16:15 (otro horario conflictivo para la conciliación con la familia, los trabajos...), y acabará el mes de enero habiendo disputado sus partidos en cuatro lunes y dos viernes. Son seis de un total de 20 jornadas. Supone un 30% en día laborable y a una hora (las nueve de la noche) que entra en conflicto, por ejemplo, con el horario escolar para los socios infantiles.

En un segmento horario que podamos decir clásico, para el Sevilla lo que le han dejado desde la dirección de LaLiga han sido habas contadas. Sólo se salvarían el Athletic-Sevilla de la jornada 1 (domingo a las 19:30, aunque en mitad de agosto, ojo), el Girona-Sevilla (sábado aún en agosto a las 19:30), el Alavés-Sevilla (sábado a las 18:30) y el Real Madrid-Sevilla (domingo a las 21:00). Ni uno solo en el Sánchez-Pizjuán. El único partido en casa en horario digamos cercano al prime time fue el Sevilla-Villarreal, pero claro, era una jornada intersemanal y fue un martes (21:30). A ellos sí se le podría unir el encuentro ya fijado ante el Athletic en Nervión, el próximo sábado 24 de abril a partir de las 18:30. Será el primero que la afición pueda disfrutar en toda la temporada.

Mucho hueco en las gradas y aficionados indignados, la constante en el partido ante el Levante. / Antonio Pizarro

Por tanto, el maltrato es evidente. Igual que en la Copa del Rey los sorteos dirigidos han convertido al Sevilla en el equipo que lleva más tiempo sin jugar en casa (desde la pandemia ante el Valencia) y –qué casualidad– tuvo el peor sorteo posible en octavos de final, ronda en la que cayó ante el Alavés en Mendizorroza. Sólo le podía tocar a uno y le tocó al Sevilla. Un rival de Primera a partido único y fuera de casa.

Hace mucho tiempo que nadie entre los dirigentes del Sevilla se preocupa de alzar la voz donde hay que hacerlo. Bueno, en realidad, nadie habla ni da la cara. Ni en Madrid ni en Sevilla. El presidente calla, el director deportivo calla... Lejos quedan aquellas rajadas de Del Nido Benavente por el injusto reparto del pastel de los derechos televisivos o de Monchi por algún robo en el Bernabéu.