Vargas sigue a buen ritmo y apunta a ser el refuerzo diferenciador ante el Celta

Rubén Vargas ha sumado esta fría mañana de sábado una sesión más de trabajo junto a sus compañeros y su recuperación parece un hecho. El suizo, debido a que además tiene por delante la sesión de este domingo, ya que el Sevilla juega esta semana el lunes, apunta a ser un refuerzo diferenciador en el duelo que los de Matías Almeyda tienen este lunes frente al Celta, un partido en el que, tras la decepción que le dio a su afición ante el Levante, está obligado a ganar en el Sánchez-Pizjuán en el cierre de la primera vuelta.

Vargas se lesionó ante el Espanyol a finales de noviembre y desde entonces su lesión muscular le ha impedido estar a las órdenes de Matías Almeyda, que tiene verdaderos problemas para completar convocatoria cada fin de semana. Si quiere forzar la reaparición de Vargas podría utilizarlo de salida o bien esperar para que haga de revulsivo desde el banquillo.

En eete sábado ha vuelto con el grupo José Ángel Carmona después de que el viernes realizara trabajo preventivo en el gimnasio. En ningún momento se dudó del concurso del visueño en la visita de los gallegos y su ausencia con el grupo no obedeció más que a reajustes de cargas en los entrenamientos de fuerza y el trabajo de gimnasio encaminado a la prevención de lesiones. El defensa es uno de los pocos jugadores de la plantilla que no suelen tener lesiones musculares.

Almeyda sigue sin poder contar con Azpilicueta, Alfon y Suazo, aparte de que Akor Adams y Ejuke siguen en la Copa de África y Marcao está sancionado. La gran incógnita es Nianzou. Si está preparado para volver y a qué nivel. El francés lleva ya más de una semana trabajando con el grupo.