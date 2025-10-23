Andrés Palop se apunta a la moda de Marcos Llorente

Hablar de Marcos Llorente es hacerlo de una de las personas más sonadas en el fútbol a nivel internacional. El centrocampista del Atlético de Madrid, internacional con la Selección española, concedió varias entrevistas durante su último periplo con el combinado nacional en las que habló de su inusual estilo de vida, lo que ha generado polémica y reacciones dispares. Todo comenzó a raíz de una comparecencia en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, lo que llevó al futbolista a aparecer en distintos medios de comunicación.

Después de que las aguas volviesen un poco a su cauce, en una publicación a través de su cuenta de Instagram, el que fuera jugador del Real Madrid quiso justificar el uso de la luz roja, las gafas con lentes amarillas que se han convertido en una especie de marca personal o su dieta cárnica, asegurando que no promueve estas ideas "para convencer a nadie. No obligo a nadie a comprar nada. Solo muestro caminos, opciones, cosas que a mí me funcionan y que pueden ayudar a quien lo necesite".

Moviendo masas

Muchas son las celebridades que se han unido a la voz de Llorente en sus distintos hábitos, siendo uno de ellos la mencionada luz roja que se puede ver en la imagen que se encuentra en la parte superior de este párrafo. "No se trata de reemplazar el sol (es imposible), sino de acompañarte mejor cuando no puedes estar con él", asegura el futbolista añadiendo que "por supuesto, cuando el sol se va, la única luz presente debería ser la roja (velas)". Esta moda ha llegado más allá de lo que muchos se pudieran esperar, y uno de los casos que más han sorprendido ha venido de la mano de un exjugador del Sevilla Fútbol Club.

Andrés Palop Cervera, quien fuera guardameta y capitán del combinado hispalense, celebró este pasado 22 de octubre su cumpleaños. El valenciano se dedicó a compartir a través de su historia de Instagram distintas felicitaciones, aunque entre todas ellas destacó una publicación en la que mostraba una habitación iluminada por una luz roja mientras veía el encuentro de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y la Juventus de Turín. En la parte inferior de la imagen, el cancerbero puso un breve pero significativo mensaje: "Los consejos de @marcosllorente". Parece que el mensaje del jugador del Atlético de Madrid ha calado, pues otras celebridades como Álvaro Morata o Dabiz Muñoz también han empezado a usar gafas con cristales amarillos.

Andrés Palop comparte en su cuenta de Instagram una foto usando luz roja en casa / Andrés Palop

Los expertos son reticentes al uso de las lentes no homologadas, aunque nadie se ha pronunciado sobre el uso de la luz roja en entornos interiores. Otros pensamientos de Marcos Llorente sí han levantado más suspicacias en el público general, como su antipatía a las estelas que se ven en el cielo y un pensamiento negacionista relacionado con los llamados 'chemtrails'. De momento, la decisión de Andrés Palop parece la más inocua de todas las que promueve el jugador de la Selección española, que se ha convertido en uno de los nombres propios de nuestro fútbol.