FÚTBOL
Betis-Elche de Copa del Rey, en directo

La mayor goleada de la historia del Elche en Primera fue ¡un 8-1 al Sevilla!

El Sevilla sólo ha sumado 4 triunfos de 21 visitas al Elche en su historia

Derrumbe en la venta de Vargas

Imagen de un gol celebrado por los ilicitanos ante el Sevilla en 2021.
Imagen de un gol celebrado por los ilicitanos ante el Sevilla en 2021. / Manuel Lorenzo

El Elche, rival del Sevilla el lunes, empató (1-1 con gol de Lamela) en el último precedente entre ambos en el Martínez Valero, en un partido de la Liga 2022-23 con Mendilibar en el banquillo nervionense. El equipo ilicitano, ya descendido a Segunda entonces, no supo rentabilizar la expulsión de Pape Gueye a los 18 minutos.

En el cómputo global de los enfrentamientos disputados en territorio ilicitano, el Elche domina con claridad, con 11 victorias, por sólo 4 del Sevilla, en 21 enfrentamientos. Los otros 6 duelos acabaron en tablas. Tras dos empates consecutivos, la última victoria del Elche ante el Sevilla (2-1) se remonta a la temporada 2020-21 con goles de Raúl Guti y Guido Carrillo, mientras que el último triunfo visitante data del curso 2014-15 (0-2) con los tantos de Bacca y Gameiro.

En la historia negra de los resultados del Sevilla está el duelo de la temporada 1962-63, cuando el Elche logró la victoria más amplia de su historia en Primera (8-1). Una tarde negra para los de Antonio Barrios, curiosamente con Manolo Cardo en el once titular en un equipo en el que compartía vestuario con un joven Paco Gallego o con leyendas como Marcelo Campanal, Achúcarro, Valero, Agüero o el meta Mut. El Sevilla acabó undécimo un punto por encima del descenso.

En la primera vuelta en Nervión se registró un 2-2 con goles de Isaac, Peque, Andre Silva y Rafa Mir de falta en un tanto que le costó la titularidad a Nyland.

También te puede interesar

Lo último

stats