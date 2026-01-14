La mayor goleada de la historia del Elche en Primera fue ¡un 8-1 al Sevilla!

El Elche, rival del Sevilla el lunes, empató (1-1 con gol de Lamela) en el último precedente entre ambos en el Martínez Valero, en un partido de la Liga 2022-23 con Mendilibar en el banquillo nervionense. El equipo ilicitano, ya descendido a Segunda entonces, no supo rentabilizar la expulsión de Pape Gueye a los 18 minutos.

En el cómputo global de los enfrentamientos disputados en territorio ilicitano, el Elche domina con claridad, con 11 victorias, por sólo 4 del Sevilla, en 21 enfrentamientos. Los otros 6 duelos acabaron en tablas. Tras dos empates consecutivos, la última victoria del Elche ante el Sevilla (2-1) se remonta a la temporada 2020-21 con goles de Raúl Guti y Guido Carrillo, mientras que el último triunfo visitante data del curso 2014-15 (0-2) con los tantos de Bacca y Gameiro.

En la historia negra de los resultados del Sevilla está el duelo de la temporada 1962-63, cuando el Elche logró la victoria más amplia de su historia en Primera (8-1). Una tarde negra para los de Antonio Barrios, curiosamente con Manolo Cardo en el once titular en un equipo en el que compartía vestuario con un joven Paco Gallego o con leyendas como Marcelo Campanal, Achúcarro, Valero, Agüero o el meta Mut. El Sevilla acabó undécimo un punto por encima del descenso.

En la primera vuelta en Nervión se registró un 2-2 con goles de Isaac, Peque, Andre Silva y Rafa Mir de falta en un tanto que le costó la titularidad a Nyland.