Derribo en la venta de Vargas

El templo del flamenco que vio crecer a figuras de talla mundial como Camarón en la isla de San Fernando podía perfectamente jugar la Champions con la carrillá, la cola de toro y un par de pinceladas de Monchi.

Al Sevilla de Antonio Cordón no le da ni para eso. Allí sí que hay alegría. Ahora al extremeño, con menos gracia que una cerveza sin espuma, se le ha derribado en sus propias narices la otra venta de Vargas. El suizo dura menos en el plato que cualquier tesoro que sale de una cocina con tanta historia y salero como su barra de madera noble.

A Del Nido Carrasco, Pérez Solano y Cordón se les cayó el negocio a los quince minutos de la segunda parte ante el Celta. El consejo presupuestó, sí o sí, según explicó en la Junta de Accionistas, un traspaso de un jugador importante antes del 30 de junio. Como apurar a esta esa fecha era jugar con fuego, el objetivo era hacer caja en el mercado de invierno. Se lo explicaron a Almeyda, éste lo entendió –mejor dicho, lo digirió como bueamente pudo–, pero llegó el caprichoso fútbol para romperles los esquemas a los ilusos que creen que el cuento de la lechera puede aplicarse a un negocio como el de la pelotita.

La nueva lesión de Rubén Vargas, un jugador que se acerca peligrosamente a los niveles de Nianzou en cuanto a partidos perdidos por lesión, echa por tierra estos planes y focaliza el objetivo en otros miembros del plantel, llámese Juanlu, llámese Agoumé o llámese Akor Adams. No hay mucho más...

Equipos ingleses parece que se han quedado con la chequera en la mano y dándole al botón del Wyscout (apreciado y costoso software al servicio de los directores deportivos) para buscar otra casilla en la que apostar su dinero. Leeds, Bournemouth y Sunderland dicen que estaban en la pista, pero seguro que esta nueva lesión muscular del suizo les habrá abierto los ojos sobre la dudosa idoneidad de un jugador que difícilmente podría aguantar el ritmo de la Premier.

Una nueva baja de 5 a 7 semanas es un duro golpe para un jugador que ya la temporada pasada se perdió 4 meses de competición, dos y medio en el Sevilla (las últimas 8 jornadas) más otro mes y medio en Alemania –por una lesión de tobillo–, y que en ésta, entre una cosa y otra, se ha perdido ya 7 encuentros contando el del Celta y le esperan al menos otros 5 ó 6 compromisos para volver quizá en el derbi, cuando la ventana del mercado ya esté cerrada.