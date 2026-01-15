Pablo Fornals y el Chimy sí supieron acompañar al ciclón Ruibal

Otra vez Manuel Pellegrini, con su sapiencia y experiencia, acertó con los cambios para darle al Betis lo que necesitaba y consumar la remontada ante un Elche que lo tuvo contra las cuardas con el 0-1 y ese apurado remate al poste del joven delantero Álvaro. El Chimy Ávila se convirtió en inopinado héroe con la impagable colaboración de Pablo Fornals (el mejor jugador del Betis en lo que va de temporada) y de ese corazón poderoso que atiende por Aitor Ruibal. Fantástico el despliegue del catalán una vez más, detrás y delante.

Fornals | Su fútbol hoy es más afilado que el de Lo Celso

Fue entrar al campo el fino centrocampista castellonense y que el ataque del Betis se afilara. Todo lo que hizo estuvo cargado de calidad y mala uva, como ese golpe de cadera para darle un balón de dulce al Chimy Ávila cuando peor lo pasaba el equipo.

Aitor Ruibal | Su corazón desbocado bombeó sangre

El catalán volvió a ser el jugador que marcó el pulso de todo el equipo con su fútbol sin respiro, salvó varias acciones providenciales en el área bética, la última ya con 2-1, y con su picardía propició la remontada final con esa acción polémica ante Pedrosa.

Chimy Ávila | Había que definir justo como lo hizo

Eran dos balones apetecibles, para no dudar y pegarle fuerte y a asegurar, ya que Dituro estaba a merced del rematador. Y el argentino no lo dudó, nada de controlar y elegir un ángulo, había que ejecutar sin darle a la defensa una décima de segundo.